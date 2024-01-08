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快訊／8次流標！台中巨蛋終簽約完成　市府：力拚2030年完工

▲8次流標！台中巨蛋終於簽約完成，市府表示，力拚6年後完工。（圖／台中市政府提供）

▲8次流標！台中巨蛋終於簽約完成，市府表示，將力拚2030年完工。（圖／台中市政府提供）

記者游瓊華／台中報導

歷經8次流標，台中巨蛋終於簽約完成。台中市政府秘書長黃崇典今(8)日也代表市長盧秀燕出席台中巨蛋體育館興建工程簽約記者會，宣布建設團隊將於今年春季動工，並致力於2030年完工。

黃崇典表示，台中巨蛋設計在一年半前就已完成，經過8次流標、新冠疫情、國際供應鏈斷鏈等困難，終於在日前簽約完成。巨蛋是一個非常重要的綜合性園區，同時場館周邊也有交通及都市計畫等重大城市改造工程，市民均引頸期盼。

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建設局指出，台中巨蛋以國際賽事規格規劃主、副場館，納入聲學設計的主場館將能提供優良的室內大型展演空間，並能作為各式球類、技擊類運動賽事場地，而副場館則能提供練習熱身及中小型展演、發表會等多功能用途。台中巨蛋將提供辦理演唱會、展覽、藝文及體育活動的專業多元場域，盼讓大型表演、大型賽事優先選擇台中。

建設局長陳大田說明，市府跨局處專業分工，由都發局、建設局、運動局共同合作。首先由都發局完成規劃設計，再交由建設局辦理工程招標作業，8次流標後終於在去年11月10日順利決標，並於日前完成簽約作業。未來工程完工後，將再交由運動局引進專業團隊經營，完成這項重大建設的挑戰。

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