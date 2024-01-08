搶不到五月天？阿姨站別人175萬奧迪車頂...「豪華席」跟著嗨

記者許權毅／台中報導

天團五月天從跨年一連在台中舉辦6場演唱會，昨（7日）晚是最後一場，吸引大批粉絲前往觀看。不過卻有民眾拍下，一名身穿羽絨外套的女子站上一台要價175萬奧迪A4車頂，面對演唱會現場搖擺，爽聽「免費的」。目擊民眾直指，看見該女站上2台陌生人的車，相當誇張。警方則說，車主若發現損毀，可提告。

▲五月天昨日在台中進行最後一場演出，竟有一名女子跑到對面停車場六樓，站上陌生人的車輛車頂，想眺望觀賞，其中一輛還是要價175萬的奧迪A4。（圖／翻攝Facebook／爆料公社二社）



誇張行徑不只一例，五月天在台中洲際棒球場開唱，門票全數秒殺，有許多民眾買不到票，仍選擇到現場附近聽音樂，跨年場就傳出有人危險站上鷹架。警方當時追查，發現是一處工地，保全向警方表示，2人是工地的內部人員，經由警方勸導後，才結束驚魂記。

不料，昨晚五月天最後一場演出，又是場外傳出誇張行為，一位民眾在洲際棒球場對面的立體停車場6樓，發現一名女子疑似想從停車場「眺望」演唱會，發現跑到停車場頂樓6樓仍不夠，竟爬上陌生人的車輛，腳踩輪胎後再往上瞪，時不時還環顧四周。

民眾在臉書爆料公社發文指出，「如果有1月7日參加五月天演唱會，停在停車場6樓車主，麻煩注意一下您的愛車，這位阿姨各種姿勢爬上別人車頂嗨，這兩台汽車已不知道被爬了幾次，連在車內都會聽到聲響。」

據了解，民眾拍下的其中一輛轎車是奧迪A4，該車要價至少175萬起跳。轄區第五分局指出則回應，目前未接獲相關報案，若車主發現車輛損毀，可向警方提出毀損告訴，將依法受理。