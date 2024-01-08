快訊／VICTOR創辦人陳登立享壽89歲　贊助戴資穎超過10年

▲陳登立享壽89歲。（圖／翻攝自Facebook／VICTOR 勝利體育）

記者曾筠淇／綜合報導

稍早國際羽球運動品牌VICTOR透過粉專表示，VICTOR創辦人陳登立在1月4日安詳離世，享壽89歲。陳登立熱愛羽球，且一生致力於推動羽球發展，「VICTOR不僅是他最大的驕傲，更是他送給羽壇最美好的禮物」。

粉專「VICTOR 勝利體育」稍早發文表示，VICTOR創辦人陳登立於今年1月4日在家屬陪伴下安詳離世，享壽89歲。陳登立1935年在彰化出生，因熱愛羽球且獨具慧眼，所以在1968年創辦了「勝利羽球社」，這50多年來，他秉持著實踐與勇於嘗試的信念，投入羽球產品研發和革新，帶著VICTOR走向世界，成為享譽國際的領導品牌。

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粉專提到，陳登立把一生奉獻給羽球，致力於推動羽球發展，VICTOR不只是他最大的驕傲，更是送給羽壇最美好的禮物。未來VICTOR也將持續遵循並發揚陳登立的精神，以專業嚴謹的態度為羽球傾注全力。

據了解，陳登立所創辦VICTOR跨足球拍、球鞋製作，每年還以營收的十分之一贊助選手與比賽，球后戴資穎就是VICTOR贊助超過十年的選手。

值得一提的是，2016年里約奧運時，由於台灣羽協由YONEX贊助，因此羽協要求戴資穎不得穿VICTOR球鞋赴賽。當時VICTOR的作風相當溫暖，特別為小戴製作了一雙沒有LOGO的球鞋，讓她能安心上場比賽。