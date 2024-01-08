　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

抗議「無恥課綱」駕駛鳴喇叭嗆教育部　區桂芝：選前更要壯大聲量

記者楊惠琪／台北報導

為呼籲教育部修改108課綱，適逢1 月8日，歷史教育新三自運動協會發起開車快閃教育部活動，今天下午1時8分，十餘輛汽車與機車高掛「禮義廉恥」布條，繞行教育部並長按喇叭，表達對108課綱的不滿。日前痛批108課綱是「無恥課綱」的北一女國文教師區桂芝到場響應，她表示，選前一周更要凝聚這股聲量，讓未來的執政者正視此問題。

▲▼教團「書寫揚聲響應修改108課綱運動」號召全民在1:08分開車繞行教育部，並鳴放喇叭表達對108課綱的不滿。北一女國文老師區桂芝、中山女高國文老師段心儀、立委游毓蘭等人都到場聲援。（圖／記者湯興漢攝）

▲學界號召快閃教育部，要求修改108課綱活動，北一女國文教師區桂芝（左三）等人出席。（圖／記者湯興漢攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

為了喚醒國人對禮義廉恥的記憶，以及重視108課綱修改的必要性，歷史教育新三自運動協會發起「揚聲書寫響應修改108課綱」公民活動，號召民眾今天下午1時8分以順時針方向，開車繞行中山南路教育部，並在車上張貼「禮義廉恥」字樣、圖樣或氣球等，在室內辦公的民眾，也可以製造聲響（如讓電話響鈴30秒），或在家書寫張掛「禮義廉恥」響應。

▲▼教團「書寫揚聲響應修改108課綱運動」號召全民在1:08分開車繞行教育部，並鳴放喇叭表達對108課綱的不滿。北一女國文老師區桂芝、中山女高國文老師段心儀、立委游毓蘭等人都到場聲援。（圖／記者湯興漢攝）

▲駕駛在車輛掛「禮義廉恥」布條響應活動，表達對108課綱的不滿。（圖／記者湯興漢攝）

區桂芝今也特別向北一女中請假出席，手持「禮義廉恥」春聯到場，她表示，108課綱不是只有國文的問題，包括品格、古文與歷史等教育都對學生造成不良影響，還說過去努力了18年都沒有獲得迴響，正值選舉最後階段，更必須壯大聲量。她也批評，108課綱導致學生全面能力退化，不是孩子不上進，而是國家害的，是執政者不肯面對。

區桂芝更點名國際媒體「經濟學人」，報導她對108課綱的批評，雖然文章中呈現了自己的主張與立場，但標題竟寫著「China is stoking a controversy in order to influence Taiwan's election」，公然把她跟中國介選做連結，譴責「經濟學人」試圖製造輿論介入選舉，要求該媒體公開道歉。

活動發起人、嘉義大學應用歷史學系教授吳昆財也批評，108課綱讓國文去經典、歷史去脈絡、公民去道德、英數理淺碟化，所有學科能力退化，聲稱教改，但卻只是虛幻了國家意識，解構了是非觀念，模糊了禮義廉恥，讓學生以為「無恥」也可以是一種選擇，卻不知道「無恥」與「惡」零距離。

▲▼教團「書寫揚聲響應修改108課綱運動」號召全民在1:08分開車繞行教育部，並鳴放喇叭表達對108課綱的不滿。北一女國文老師區桂芝、中山女高國文老師段心儀、立委游毓蘭等人都到場聲援。（圖／記者湯興漢攝）

▲北一女國文老師區桂芝書寫「禮義廉恥」春聯響應。（圖／記者湯興漢攝）

協會成員、中山女中退休教師段心儀提出活動訴求，要求教育部將現行高中的國文選文、白話與文言文比例，至少恢復到 50%比50%，以強化學生經典閱讀與欣賞能力；高中歷史課網廢除主題式教學，重新回復脈絡化的時序教育；數理化等必修課程時數增加，挽救科學能力的淺碟化；高中英語字彙能力應維持7000字，以銜接大學原文教科書；取消學習歷程檔案上傳的規定，以免對學生與家長與校方造成困擾；檢討語文教育政策，應以學生為本位，切勿為政治服務。

ET快訊
快訊／新北警遭開車衝撞！　嫌犯跑了
快訊／「台灣羽球王」辭世　贊助戴資穎超過10年
快訊／8次流標！　台中巨蛋終於簽約完成
碎片噴滿地！　女騎士遭撞慘死
長照機構徵「打麻將志工」　200人報名爭搶5名額
陳美鳳「深V開叉到肚臍」！　性感辣照曝光
快訊／民進黨立委遭爆介入婚姻　本人回應了
安妮「遭海關攔下」叫進小房間！　怒撂1句話秒被放走

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／VICTOR創辦人陳登立享壽89歲　贊助戴資穎超過10年

「上班1壞習慣」增罹癌風險！醫揭恐怖危害：多運動也沒用

快訊／8次流標！台中巨蛋終簽約完成　市府：力拚2030年完工

兩岸13個客運包機航點　開放春節前後各10天都可申請

合歡山雪季慰勤20載　花蓮慈濟與縣警局感恩員警堅守崗位

抗議「無恥課綱」駕駛鳴喇叭嗆教育部　區桂芝：選前更要壯大聲量

龍年12星座「福氣指數」排行出爐　處女座有望升職加薪

霸凌者剪刀、鐵尺攻擊同學「竟當選模範生」！導演怒：學校幫洗白

大媽硬踩駁二「椅子樂譜」斷了！文化局喊罰：求償維修費

支持中原大學「與普渡大學合併」竟有萬人響應　一查是姊妹校

行車紀錄器捕捉海嘯過程　水位20秒快速上升吞街道

菜鳥車手彰化面交迷路險遭撞　警1句「怪怪的」追回50萬現金

高雄女駕駛衝分隔島撞樹！　「詭異停路中1分鐘」畫面曝

客機窗戶飛走「塔台對話曝」　女機長冷靜載177人迫降！

《換乘戀愛3》女團成員公開「13年地下情」　前任為她放棄當偶像..惹哭全場

愛犬溜出門！媽抓錯隻回家　正牌在門外狂吠：是偶才對

烏龜太冷躲屋內兩天不出來　聽爸喊摸摸秒出屋：來啦～

陳冠叡暖密ZB1「你們太帥」　和章昊常見面：很舒服的朋友

李千娜揪老公拍戲「挺孕肚淚崩」　黃尚禾「暴怒狠砸玻璃杯」

母餵奶兒突嘴唇發紫！　衝派出所求助警CPR救回

快訊／VICTOR創辦人陳登立享壽89歲　贊助戴資穎超過10年

「上班1壞習慣」增罹癌風險！醫揭恐怖危害：多運動也沒用

快訊／8次流標！台中巨蛋終簽約完成　市府：力拚2030年完工

兩岸13個客運包機航點　開放春節前後各10天都可申請

合歡山雪季慰勤20載　花蓮慈濟與縣警局感恩員警堅守崗位

抗議「無恥課綱」駕駛鳴喇叭嗆教育部　區桂芝：選前更要壯大聲量

龍年12星座「福氣指數」排行出爐　處女座有望升職加薪

霸凌者剪刀、鐵尺攻擊同學「竟當選模範生」！導演怒：學校幫洗白

大媽硬踩駁二「椅子樂譜」斷了！文化局喊罰：求償維修費

支持中原大學「與普渡大學合併」竟有萬人響應　一查是姊妹校

金球獎時尚／楊紫瓊930萬鑽錶絕配紅禮服　重返榮耀地喜氣洋洋

恆大汽車執行董事劉永灼被「刑事拘留」　股票買賣曾短暫停止

路邊嘲笑滿身泥髒狗「這誰家的？」　認出是自家愛犬她崩潰慘叫

戰爭超過3個月！　專家分析：距離以色列殲滅哈瑪斯「還很遠」

「噴射機」張宗憲當爸樂趣多　親曝寶貝兒子中文名叫張洋

快訊／新北警抓車手遭開車衝撞　1人落網1棄車逃...警圍捕追緝

「新同學」郭俊麟自我介紹很完整　隊友誤會胡智爲是學長

巴西嫁來台！　沈維娜過年超忙「天天吃不飽、睡不好」：還有好多拜拜

張家輝搏命「從天橋跳下」扭傷腳　和好友反目：被推到歇斯底里

專家：陸發放消費券時機已過　要發錢應該先給弱勢

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

生活熱門新聞

越南妹幫你洗「殘廢澡」只穿內褲就上

恐跌破8℃　直逼「寒流」時間曝

5星座「單身越久越難追」！天蠍性跟愛可以分離

《夜夜秀》最慘候選人！萬人看呆「敗票影片」

一票客人「穿越工地」排隊買手搖飲　網喊：真的夯爆

林靖恩詭笑鬧飯店　10年前曾揭愛上李坤城原因

富商飯局大亂鬥！　帝寶名媛李珍妮嗆前主播「做雞的」

吃喜酒發現「女友是阿姨」！他崩潰　

「43年名店」宣布熄燈　饕客錯愕

今晨8.7℃！明「全台有雨」　下波挑戰強烈冷氣團

王欣儀「罹癌第二期」　術後現況曝光：有轉移

彌月禮「1驚喜」難處理　全場認同

內用無限吃！客加麵就打包　牛排館道歉文萬人力挺

災區「不歡迎物資」辛拉麵上榜？專家解答了

更多熱門

相關新聞

籲修「無恥108課綱」　學界號召今13:08開車按喇叭繞行教育部

籲修「無恥108課綱」　學界號召今13:08開車按喇叭繞行教育部

北一女教師區桂芝日前批評，教育部在108課綱降低文言文比例、刪除顧炎武的「廉恥」刪除，是「無恥課綱」，呼籲政府應全面修改課綱。今適逢1月8日，歷史教育新三自運動協會號召民眾，今下午1時8分在車上張貼「禮義廉恥」字樣或圖卡，開車繞行教育部並鳴按喇叭30秒，共同表達對108課綱的不滿。

反108課綱！北一女師號召1/8上街　13:08開車繞教育部鳴按喇叭

反108課綱！北一女師號召1/8上街　13:08開車繞教育部鳴按喇叭

《帝王條款》學生領獎了！發表感言：我很愛畫畫會繼續努力

《帝王條款》學生領獎了！發表感言：我很愛畫畫會繼續努力

區桂芝控新課綱「忽略釣魚台」　教育部：課本有寫是中華民國領土

區桂芝控新課綱「忽略釣魚台」　教育部：課本有寫是中華民國領土

北一女師再批新課綱「讓學生以為釣魚台屬日本」　要求賴清德表態

北一女師再批新課綱「讓學生以為釣魚台屬日本」　要求賴清德表態

關鍵字：

區桂芝禮義廉恥廉恥108課綱教育部

讀者迴響

熱門新聞

「台灣小休旅」出清僅賣39.8萬

越南妹幫你洗「殘廢澡」只穿內褲就上

恐跌破8℃　直逼「寒流」時間曝

5星座「單身越久越難追」！天蠍性跟愛可以分離

《夜夜秀》最慘候選人！萬人看呆「敗票影片」

55歲袁惟仁成植物人2年「意識不清」現況曝光！

兒目睹媽與「弟弟」全裸滾床！衛生紙團成鐵證

即／國3交流道「1大4小車」連環撞！

射完有抱抱？最美博士曝「後戲1重點」女友更愛你

一票客人「穿越工地」排隊買手搖飲　網喊：真的夯爆

林靖恩詭笑鬧飯店　10年前曾揭愛上李坤城原因

救護車鳴笛「轎車不讓路」　患者過世

侯康1政見　醫：LINE群一面倒要投藍

大媽無視警語爬上「椅子樂譜」　駁二景點木頭斷了

富商飯局大亂鬥！　帝寶名媛李珍妮嗆前主播「做雞的」

更多

最夯影音

更多
行車紀錄器捕捉海嘯過程　水位20秒快速上升吞街道

行車紀錄器捕捉海嘯過程　水位20秒快速上升吞街道
菜鳥車手彰化面交迷路險遭撞　警1句「怪怪的」追回50萬現金

菜鳥車手彰化面交迷路險遭撞　警1句「怪怪的」追回50萬現金

高雄女駕駛衝分隔島撞樹！　「詭異停路中1分鐘」畫面曝

高雄女駕駛衝分隔島撞樹！　「詭異停路中1分鐘」畫面曝

客機窗戶飛走「塔台對話曝」　女機長冷靜載177人迫降！

客機窗戶飛走「塔台對話曝」　女機長冷靜載177人迫降！

《換乘戀愛3》女團成員公開「13年地下情」　前任為她放棄當偶像..惹哭全場

《換乘戀愛3》女團成員公開「13年地下情」　前任為她放棄當偶像..惹哭全場

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜反擊賴清德、柯文哲抹紅 霸氣喊「我兩代人拿槍護台」

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面