抗議「無恥課綱」駕駛鳴喇叭嗆教育部　區桂芝：選前更要壯大聲量

記者楊惠琪/台北報導

為呼籲教育部修改108課綱,適逢1 月8日,歷史教育新三自運動協會發起開車快閃教育部活動,今天下午1時8分,十餘輛汽車與機車高掛「禮義廉恥」布條,繞行教育部並長按喇叭,表達對108課綱的不滿。日前痛批108課綱是「無恥課綱」的北一女國文教師區桂芝到場響應,她表示,選前一周更要凝聚這股聲量,讓未來的執政者正視此問題。

▲學界號召快閃教育部,要求修改108課綱活動,北一女國文教師區桂芝(左三)等人出席。(圖/記者湯興漢攝)

為了喚醒國人對禮義廉恥的記憶,以及重視108課綱修改的必要性,歷史教育新三自運動協會發起「揚聲書寫響應修改108課綱」公民活動,號召民眾今天下午1時8分以順時針方向,開車繞行中山南路教育部,並在車上張貼「禮義廉恥」字樣、圖樣或氣球等,在室內辦公的民眾,也可以製造聲響(如讓電話響鈴30秒),或在家書寫張掛「禮義廉恥」響應。

▲駕駛在車輛掛「禮義廉恥」布條響應活動,表達對108課綱的不滿。(圖/記者湯興漢攝)

區桂芝今也特別向北一女中請假出席,手持「禮義廉恥」春聯到場,她表示,108課綱不是只有國文的問題,包括品格、古文與歷史等教育都對學生造成不良影響,還說過去努力了18年都沒有獲得迴響,正值選舉最後階段,更必須壯大聲量。她也批評,108課綱導致學生全面能力退化,不是孩子不上進,而是國家害的,是執政者不肯面對。

區桂芝更點名國際媒體「經濟學人」,報導她對108課綱的批評,雖然文章中呈現了自己的主張與立場,但標題竟寫著「China is stoking a controversy in order to influence Taiwan's election」,公然把她跟中國介選做連結,譴責「經濟學人」試圖製造輿論介入選舉,要求該媒體公開道歉。

活動發起人、嘉義大學應用歷史學系教授吳昆財也批評,108課綱讓國文去經典、歷史去脈絡、公民去道德、英數理淺碟化,所有學科能力退化,聲稱教改,但卻只是虛幻了國家意識,解構了是非觀念,模糊了禮義廉恥,讓學生以為「無恥」也可以是一種選擇,卻不知道「無恥」與「惡」零距離。

▲北一女國文老師區桂芝書寫「禮義廉恥」春聯響應。(圖/記者湯興漢攝)

協會成員、中山女中退休教師段心儀提出活動訴求,要求教育部將現行高中的國文選文、白話與文言文比例,至少恢復到 50%比50%,以強化學生經典閱讀與欣賞能力;高中歷史課網廢除主題式教學,重新回復脈絡化的時序教育;數理化等必修課程時數增加,挽救科學能力的淺碟化;高中英語字彙能力應維持7000字,以銜接大學原文教科書;取消學習歷程檔案上傳的規定,以免對學生與家長與校方造成困擾;檢討語文教育政策,應以學生為本位,切勿為政治服務。