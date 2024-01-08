抗議「無恥課綱」駕駛鳴喇叭嗆教育部　區桂芝：選前更要壯大聲量

記者楊惠琪／台北報導

為呼籲教育部修改108課綱，適逢1 月8日，歷史教育新三自運動協會發起開車快閃教育部活動，今天下午1時8分，十餘輛汽車與機車高掛「禮義廉恥」布條，繞行教育部並長按喇叭，表達對108課綱的不滿。日前痛批108課綱是「無恥課綱」的北一女國文教師區桂芝到場響應，她表示，選前一周更要凝聚這股聲量，讓未來的執政者正視此問題。

▲學界號召快閃教育部，要求修改108課綱活動，北一女國文教師區桂芝（左三）等人出席。（圖／記者湯興漢攝）

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為了喚醒國人對禮義廉恥的記憶，以及重視108課綱修改的必要性，歷史教育新三自運動協會發起「揚聲書寫響應修改108課綱」公民活動，號召民眾今天下午1時8分以順時針方向，開車繞行中山南路教育部，並在車上張貼「禮義廉恥」字樣、圖樣或氣球等，在室內辦公的民眾，也可以製造聲響（如讓電話響鈴30秒），或在家書寫張掛「禮義廉恥」響應。

▲駕駛在車輛掛「禮義廉恥」布條響應活動，表達對108課綱的不滿。（圖／記者湯興漢攝）

區桂芝今也特別向北一女中請假出席，手持「禮義廉恥」春聯到場，她表示，108課綱不是只有國文的問題，包括品格、古文與歷史等教育都對學生造成不良影響，還說過去努力了18年都沒有獲得迴響，正值選舉最後階段，更必須壯大聲量。她也批評，108課綱導致學生全面能力退化，不是孩子不上進，而是國家害的，是執政者不肯面對。

區桂芝更點名國際媒體「經濟學人」，報導她對108課綱的批評，雖然文章中呈現了自己的主張與立場，但標題竟寫著「China is stoking a controversy in order to influence Taiwan's election」，公然把她跟中國介選做連結，譴責「經濟學人」試圖製造輿論介入選舉，要求該媒體公開道歉。

活動發起人、嘉義大學應用歷史學系教授吳昆財也批評，108課綱讓國文去經典、歷史去脈絡、公民去道德、英數理淺碟化，所有學科能力退化，聲稱教改，但卻只是虛幻了國家意識，解構了是非觀念，模糊了禮義廉恥，讓學生以為「無恥」也可以是一種選擇，卻不知道「無恥」與「惡」零距離。

▲北一女國文老師區桂芝書寫「禮義廉恥」春聯響應。（圖／記者湯興漢攝）

協會成員、中山女中退休教師段心儀提出活動訴求，要求教育部將現行高中的國文選文、白話與文言文比例，至少恢復到 50%比50%，以強化學生經典閱讀與欣賞能力；高中歷史課網廢除主題式教學，重新回復脈絡化的時序教育；數理化等必修課程時數增加，挽救科學能力的淺碟化；高中英語字彙能力應維持7000字，以銜接大學原文教科書；取消學習歷程檔案上傳的規定，以免對學生與家長與校方造成困擾；檢討語文教育政策，應以學生為本位，切勿為政治服務。