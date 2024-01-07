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反108課綱！北一女師號召1／8上街　13:08開車繞教育部鳴按喇叭

▲▼「重建一本理性與感性的教科書」今天下午登場，包括北一女國文老師區桂芝（左）、中山女高退休老師段心儀（右）等人到場。（圖／記者許敏溶攝）

▲北一女國文老師區桂芝（左）號召明天下午13:08開車繞行教育部鳴按喇叭。（圖／記者許敏溶攝）

記者楊惠琪／台北報導

北一女教師區桂芝日前在歷史教育新三自運動協會舉辦的座談會中批評，教育部在108課綱降低文言文比例、刪除顧炎武的「廉恥」，是「無恥課綱」，引發熱議。明天是1月8日，該協會將在下午1時8分發起「揚聲書寫響應修改108課綱」活動，號召民眾開車繞行教育部鳴按喇叭30秒，呼籲政府修改108課綱、重視古文教育，也喚醒禮義廉恥的重要性。

歷史教育新三自運動協會是由一群熱愛中華文化、關心下一代歷史教育的專家學者所組成，北一女國文教師區桂芝也是成員之一。區桂芝表示，希望透過活動讓各界知道，108課綱對學生造成的不良影響，尤其在選前一定要讓聲量更大一些，不管未來誰當選，執政者都應該要正視這個問題。她將在明天出門上課前，在自家門口張貼禮義廉恥，響應這次活動。

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活動發起人、嘉義大學應用歷史學系教授吳昆財指出，為了喚醒國人對禮義廉恥的記憶，以及重視108課綱修改的必要性，將在明天下午1時8分發起「揚聲書寫響應修改108課綱」公民活動，號召民眾開車繞過中山南路教育部，以順時針方向環繞教育部，車上張貼「禮義廉恥」字樣、圖樣或氣球等，在辦公室的民眾，也可以製造聲響（如讓電話響鈴30秒），或用各種方式書寫張掛「禮義廉恥」響應。

吳昆財說，成立協會希望能喚醒國人對於禮義廉恥、古文教育與歷史記憶，讓大家瞭解108課綱對於台灣人民安身立命的三觀，所帶來的傷害，呼籲當權者能夠懸崖勒馬，修改無恥、不倫與全面退化的108課綱。

吳昆財強調，協會成員都是自發組織而成，為了傳承文化與歷史的初心，義無反顧，所有經費與資源，都是成員們涓滴而來，絕對沒有國內外政治勢力介入，批評外界胡亂暗喻與栽贓，指稱有中國大陸勢力介入，企圖抹黑協會與區桂芝，根本是無的放矢。

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