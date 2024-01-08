籲修「無恥108課綱」　學界號召今13:08開車按喇叭繞行教育部

▲學界號召民眾今天下午1時8分開車繞行教育部，表達對108課綱的不滿。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

北一女教師區桂芝日前批評，教育部在108課綱降低文言文比例、刪除顧炎武的「廉恥」刪除，是「無恥課綱」，呼籲政府應全面修改課綱。今適逢1月8日，歷史教育新三自運動協會號召民眾，今下午1時8分在車上張貼「禮義廉恥」字樣或圖卡，開車繞行教育部並鳴按喇叭30秒，共同表達對108課綱的不滿。

歷史教育新三自運動協會是由一群熱愛中華文化、關心下一代歷史教育的專家學者所組成，北一女國文教師區桂芝也是成員之一。區桂芝表示，108課綱不是只有國文的問題，包括品格、古文與歷史等教育都對學生造成不良影響，正值選舉最後階段，必須壯大聲量，不管未來誰當選，執政者都應該要正視這個問題，她也在自家張貼禮義廉恥的書法響應活動。

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▲學界發起反108課綱活動。（圖／歷史教育新三自運動協會提供）

活動發起人、嘉義大學應用歷史學系教授吳昆財指出，為了喚醒國人對禮義廉恥的記憶，以及重視108課綱修改的必要性，因而發起「揚聲書寫響應修改108課綱」公民活動，號召民眾在今天下午1時8分以順時針方向，開車繞行中山南路教育部，並在車上張貼「禮義廉恥」字樣、圖樣或氣球等，在室內辦公的民眾，也可以製造聲響（如讓電話響鈴30秒），或在家書寫張掛「禮義廉恥」響應。

吳昆財說，期盼透過此活動能喚醒國人對於禮義廉恥、古文教育與歷史記憶，讓大家瞭解108課綱對於台灣人民安身立命的三觀，所帶來的傷害，更呼籲當權者能夠立即修改無恥、不倫與全面退化的108課綱。