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北一女師再批新課綱「讓學生以為釣魚台屬日本」　要求賴清德表態

▲▼「重建一本理性與感性的教科書」今天下午登場，包括北一女國文老師區桂芝（見圖）等人到場，她呼籲恢復文言文跟白話文各一半。（圖／記者許敏溶攝）

▲區桂芝批評108課綱中看不到釣魚台討論文章，要賴清德對釣魚台主權發表看法。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

北一女中國文老師區桂芝日前痛批108課綱是「無恥」課綱，引發外界熱議。區桂芝今（4日）指出，108課綱當中看不到釣魚台相關討論，學生不知道保釣運動，更不知道作家鄭愁予曾因參與保釣被列入黑名單而長年無法回台，自己設計的保釣文學作業，學生卻將釣魚台寫成日本的，「這樣答案是否令人錯愕？是誰造成的？」並點名十分在意主權讓步的民進黨總統候選人賴清德，對釣魚台主權有什麼想法，在意國家主權與台灣尊嚴的執政黨，不要因對象不同而標準不同。

釣魚台教育協會今天舉辦「無恥、無漁、棄主權：從課綱及教科書揭露我國釣魚台教育危機」研討會，邀請專家學者針對課綱與教科書的釣魚台內容進行討論。去年痛批108課綱是「無恥」課綱的區桂芝也出席，並點名民進黨總統候選人賴清德，日前在總統辯論會上在意主權讓步問題，有任何隻字片語提到釣魚台，「他對釣魚台主權有什麼想法？」

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區桂芝指出，既然賴清德在意主權讓步問題，但在辯論過程中，慷慨激昂提到對象中，卻沒有釣魚台、沒有漁民，相信會讓關心漁民生存的選民會非常失落。請問賴清德是否願意針對釣魚台問題表態或說話，「就算是敷衍一二都好。」

隨後區桂芝表示，先天缺陷的108課綱當中，是以議題來建構歷史，但在課本內卻看不到跟釣魚台相關討論，即使強調公民素養的在公民課本中，也看不到漁權、生存權及台灣尊嚴探討。即使是國文的白話文，作家鄭愁予因為參與保釣被列入黑名單而長年無法回台，甚至創作中輟很長時間，但學生卻不知道保釣運動，也讓老師授課時難以解釋鄭愁予為何創作中斷與不回台。

為了讓學生了解波瀾壯闊的保釣運動，區桂芝設計保釣文學的相關作業，讓學生透過自主學習方式認識保釣運動。但區桂芝驚訝發現，學生從網路蒐集資料再繳交的作業，竟將釣魚台寫成日本的，「這樣的答案是否令人錯愕？讓保釣前輩痛心，是誰造成的？」

區桂芝批評，在課綱引導下的台灣歷史與地理的敘述，上述狀況是一個重大錯誤缺漏，請問在意台灣主權與尊嚴的執政黨，打算對日本讓渡釣魚台領土與漁權嗎？「執政黨不要因為對象不同而有不同標準。」

教育部則回應，經查國小、國中、高中社會領域教科書，均明確將釣魚臺列嶼列入台灣的範圍。無論從歷史、地理、地質、使用及國際法等觀點，釣魚台列嶼屬於中華民國主權與領土之一部分，國教院審定教科書涉及相關之內容，均本於課程綱要規定及其內涵審查。

教育部表示，十二年國教關於台灣海洋權益的課程內容規劃主要分為兩個部分，第一在部定課程規畫相關學習內容，例如：國中九年級社會課本皆針對「台灣的領海與經濟海域」進行討論。第二在「海洋教育」議題部分規劃「認識台灣海洋權益與戰略地位」實質內涵，可融入各領域教學。

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關鍵字：

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