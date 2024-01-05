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區桂芝控新課綱「忽略釣魚台」　教育部：課本有寫是中華民國領土

▲▼「重建一本理性與感性的教科書」今天下午登場，包括北一女國文老師區桂芝（左）、中山女高退休老師段心儀（右）等人到場。（圖／記者許敏溶攝）

▲區桂芝（圖左）批評108課綱中看不到釣魚台文章，導致學生認為釣魚台是日本領土。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

日前痛批108課綱是「無恥」課綱的北一女中國文老師區桂芝，昨再度點名108課綱當中，看不到釣魚台相關討論，學生不知道保釣運動，導致學生認為釣魚台是日本領土。教育部則回應，國小、國中、高中社會領域教科書，均明確將釣魚台列嶼列入台灣範圍，而無論從歷史、地理、地質、使用及國際法等觀點，釣魚台列嶼屬於中華民國主權與領土一部分。

區桂芝日前因痛批108課綱是「無恥」課綱，引發外界熱議，昨（4日）由釣魚台教育協會舉辦「無恥、無漁、棄主權：從課綱及教科書揭露我國釣魚台教育危機」研討會上，區桂芝再度點名108課綱當中看不到釣魚台相關討論，導致學生認為釣魚台是日本的，更要求民進黨總統候選人賴清德說出對釣魚台主權看法。

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教育部則回應，經過清查，國小、國中到高中社會領域教科書，均明確將釣魚台列嶼列入台灣的範圍。無論從歷史、地理、地質、使用及國際法等觀點，釣魚台列嶼屬於中華民國主權與領土一部分，國教院審定教科書涉及相關內容，均本於課程綱要規定及其內涵審查。

教育部表示，十二年國教關於台灣海洋權益的課程內容規劃主要分為兩個部分，第一在部定課程規畫相關學習內容，例如：國中九年級社會課本皆針對「台灣的領海與經濟海域」進行討論。第二在「海洋教育」議題部分規劃「認識台灣海洋權益與戰略地位」實質內涵，可融入各領域教學。

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關鍵字：

區桂芝文言文108課綱釣魚台教育部

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