iOS 18內部代碼曝光　洩漏iPhone 16內部規格

▲iPhone 16內部代碼曝光。（圖／MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果軟體團隊在發布 iOS 17 版本更新後，已經開始著手下個主要版本 iOS 18 上。根據蘋果以往的發布規律，預估會在明年 6 月發布測試版，明年 9 月發布正式版。從目前的代碼中看來，蘋果仍然推出四款機型，且採用全新 A18 處理器。

外媒 MacRumors 分享關於 iOS 18 早期開發版本的資訊，爆料資訊顯示蘋果 iOS 18 系統內部開發代號為「Crystal」，引用 4 款尚未發布的 iPhone 機型，符合現有爆料信息。

機型內部代碼為：

D47：iPhone 16

D48：iPhone 16 Plus

D93：iPhone 16 Pro

D94：iPhone 16 Pro Max

先前爆料資訊顯示，蘋果明年推出的頂級型號名為 iPhone 16 Ultra，但目前從程式碼中並未找到相關的證據。理論上來說，蘋果如果想要開發 iPhone 16 Pro Max 的衍生版本，可能會使用「D94」裝置標識符，例如使用單獨的標識符（D95 或D94a），來清楚地區分和其他配置的硬體。

蘋果在開發iPhone 15 Pro Max 時，曾出現了名為「D84S」的衍生版本，主要測試專有的 5G 數據機。這其中的 S 可能代表「Sinope」，是蘋果內部 5G 數據機的專案代號。儘管蘋果最後並未向大眾推出該機型，但讓外界大致摸清了蘋果內部在裝置識別碼方面的命名方法。

此外系統程式碼部分也顯示，所有4 款iPhone 16 機型採用 t8140（代號Tahiti）的全新SoC，這是蘋果內部開發 A18 晶片。蘋果自 iPhone 14 系列機型開始，標準版和 Pro 版本採用不同的處理器規格，從而拉大兩個版本之間的差異。

iPhone 16 系列雖然會使用相同的 t8140 晶片，但會有所區分，例如使用 A18 和 A18 Pro 晶片差異。除了 A18 晶片之外，iPhone 16 系列會採用 Broadcom 的 Wi-Fi 和藍牙晶片，但目前沒有其它更多資訊流出。