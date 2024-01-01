螢幕越來越大！爆料曝iPhone 16 Pro系列尺寸

▲爆料曝明年iPhone 16的螢幕將越來越大。（圖／MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

自 2020 年推出 ‌‌iPhone‌‌ 12 機型以來，蘋果尚未大幅調整 iPhone 螢幕尺寸，不過根據目前的爆料資訊，2024 年推出的 iPhone 16 系列可能會做出改變。目前的爆料資訊都指出，iPhone 16 Pro 機型的顯示器尺寸將比目前的iPhone 15 Pro機型大。

據多個消息來源稱，與 iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max相比，iPhone 16 Pro 和 iPhone 16 Pro Max 的螢幕尺寸將增加，分別約為 6.3 吋和 6.9 吋。更準確地說，iPhone 16 Pro 將配備 6.27 吋（159.31 mm）螢幕，而 iPhone 16 Pro Max 將配備 6.85 吋（174.06 mm）螢幕。

隨著顯示器尺寸的增加，iPhone 的機身尺寸也會增加。iPhone 16 Pro 和 16 Pro Max 將比前代產品稍高，同時也更寬。

這些設備的外形尺寸較大，將為蘋果提供更多的內部組件空間。例如，iPhone 16 Pro 型號可以配備更大、更耐用的電池。顯示器本身也可以改進。除此之外，據傳還有很多附加功能。

蘋果正在考慮使用微透鏡技術來維持或提高明年 iPhone 16 機型上 OLED 顯示器的亮度，同時可能降低其功耗。微透鏡陣列或 MLA 在面板內使用數十億個透鏡的統一圖案來減少內部反射，反射光增加感知亮度而不增加耗電量。更節能的顯示螢幕要歸功於三星專門為蘋果開發的新 OLED 材料組。

預計「iPhone 16」和「iPhone 16」Plus 的尺寸不會發生變化，將與iPhone 15和「iPhone 15」Plus相同。然而，隨著 2025 年的 ‌‌iPhone‌‌ 17 和 ‌‌iPhone‌‌ 17 Plus，蘋果預計還將為其兩款標準 ‌‌iPhone‌‌ 型號帶來更大的 6.27 吋和 6.86 吋顯示器尺寸。因此，預計整個 iPhone 17 系列將使用 19.6:9 的比例。