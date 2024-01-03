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巴克萊看衰iPhone 16　下調蘋果目標價

▲iPhone 16搭載全新拍攝按鈕。（圖／MacRumors）

▲巴克萊銀行預測iPhone 16無法推升市場購買欲望。（圖／MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

根據巴克萊銀行（Barclays）近日分發給投資者的備忘錄中表示， 2024 年的iPhone 16 系列無法扭轉全球 iPhone 需求下降的頹勢，將目標股價從 161 美元下調至 160 美元。

蘋果股價受到巴克萊不看好iPhone 16的銷售，2日以下跌6.89美元或3.58%、185.64美元作收，為去（2023）年11月13日以來的最低收盤價，也是去年9月7日以來的最大單日跌幅。

巴克萊銀行推薦投資人減持蘋果公司股票，預計蘋果在經歷了大多數季度業績不佳、股價表現卻優異的一年之後，iPhone 業績將出現回調。報告也指出，目前對 iPhone 15 的銷售和組合仍然持負面看法，認為沒有任何功能或升級可以提高消費者對 iPhone 16 系列的購買力。

自從巴克萊銀行（Barclays）於2019 年重新開始報道蘋果股票以來，投資分析師 Tim Long）對蘋果也持悲觀態度。當時，巴克萊預測蘋果的服務成長將放緩，2020 年向5G 轉型也不會給銷售額帶來「有意義的變化」。

iPhone 被認為是蘋果最重要的產品類別，約 50% 的收入來自iPhone。然而，在過去六季中，有五季的季度增長低於季節性增長，而且增幅為負值，巴克萊預計「這種趨勢將持續下去」。

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