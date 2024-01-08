選戰觀察／賴清德回防南台灣3票倉　能複製「蔡英文勝利路線」？

▲賴清德今天前往南部3縣市車隊掃街，不少支持者在路線上等候。（圖／記者呂晏慈攝，下圖同）

記者呂晏慈／台南報導

黃金周首日，民進黨總統賴清德今（8）展開全台大車掃，行經屏東縣、高雄市、台南市，這條路線也是2016年、2020年總統蔡英文競選時的「勝利之路」，然而，相較往年在「綠到出汁」的鐵票區，在地公職們往往藉此展現動員實力，安排支持者在應援點揮舞旗幟只是基本款，還會規劃放鞭炮、出動官將首、舞龍舞獅等「彩蛋」，但今年整體規劃顯得低調且克制，甚至傳出車隊提早40分鐘抵達，讓部分民眾抱憾撲空。

民進黨立委陳亭妃在掃街行程結束後，透過臉書貼出一篇「道歉文」，透露賴清德車隊時間提早整整40分鐘，和收到的圖卡資訊完全不同，讓大家措手不及，「連妃妃娃娃的褲子、鞋子都來不及穿，整裝待發的狗狗也來不及出門，亭妃針對每場活動都是親力親為、盡善盡美，對於時間資訊錯置，害大家撲空，到現在心裡都非常懊惱，到底發生什麼事了？」

回顧一整天掃街過程，賴清德今天上午從屏東縣東港鎮出發，依序陪同立委候選人徐富癸、鍾佳濱車掃，其中屏東縣第二選區（屏南）因無黨籍立委蘇震清之子蘇孟淳代父出征，泛綠陣營相互廝殺激烈，沿途可見「反對新潮流壟斷，支持蘇孟淳在地聯盟」等布條，瀰漫一股肅殺之氣。

《ETtoday新聞雲》隨車直擊，從發車地點東隆宮牌樓開始，長達20多分鐘的車掃過程間，不時有支持者舉起「選對的人走對的路」、「美德贏台灣」的綠色、粉色旗幟揮舞，或在應援點排成長列歡迎賴清德、徐富癸，但對比4年前蔡英文選擇從故鄉屏東楓港出發，與時任屏東縣長潘孟安、候選人蘇震清一同登上架設玻璃帷幕的掃街車，整體氣勢大不相同。

到了高雄市，賴清德陸續前往鳳山區、三民區、左營區，陪同立委候選人許智傑、李昆澤、李柏毅掃街，支持群眾的表現明顯較屏東縣更熱絡，有民眾抱著毛小孩、自製「美德WIN台灣」紙板標語，也有小吃店店家聽到前導車鑼鼓聲及廣播後，匆匆跑到門口比出代表勝利的「2號」手勢，有趣的是，沿途有多位機車騎士、路人、勞工對著賴車隊豎起大拇指，至於是代表「支持1號柯文哲」或「比讚」意味就不得而知了。

最後，賴清德在今天下午回到政治發跡地台南市，狂掃市區5個行政區，陪同爭取連任的立委王定宇、林俊憲、陳亭妃、林宜瑾、郭國文掃街拜票，相較上午屏東縣、高雄市沿路民眾的反應，台南市民對「老市長」展現更高昂的熱情。

在麥克風手聲嘶力竭激昂宣布「賴清德回來了」呼喊聲中，支持者們揮舞綠色、粉色競選旗幟，且在各區都能見到支持者自製小道具，包括手繪柯基版「賴清德蕭美琴凍蒜」海報、繪有「大頭德加油」字樣的紙板、「莫惹台灣」毛巾、「接下來就是我們的事了」以及諷刺民眾黨總統候選人柯文哲的「投柯壞去」標語、「挺台灣」彩虹毛巾，更有多位支持者攜帶民進黨不分區立委候選人王義川「川流不息民主前行」旗幟，歡迎賴清德車隊。

值得注意的是，在行經永康區時，掃街車隊特別「路過」前議長、立委候選人李全教的競選總部前，過去賴清德擔任台南市長期間，曾因李全教賄選案拒進市議會長達234天，如今李全教以無黨籍挑戰賴清德的子弟兵林宜瑾，雙方數度隔空交火，賴清德車隊麥克風手今直接嗆聲說「對抗黑金」、「要守護正義一的一席」，而李全教競總前的民眾則比出倒讚手勢，煙硝味濃厚。

此外，賴清德在台南市車掃過程中，也出現一個小插曲，在他結束永康車掃行程，陪同子弟兵郭國文前進麻豆拜票時，車隊依照規劃行經麻學路，正好遇上等候柯文哲車掃的民眾黨支持者們，柯粉手舉淺藍旗幟高呼「台灣的選哲柯文哲」，綠營前導車則高呼「賴清德凍蒜」，當街拚場較勁。