　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

趙少康登《夜夜秀》破百萬！賀瓏1句話酸爆賴清德：就差你了

▲▼趙少康,賀瓏夜夜秀。（圖／翻攝自Facebook／STR Network - 薩泰爾娛樂）

▲趙少康上《賀瓏夜夜秀》掀起討論。（圖／翻攝自Facebook／STR Network - 薩泰爾娛樂）

記者朱祖儀／綜合報導

2024進入最後倒數階段，各個候選人積極爭取曝光，國民黨副總統候選人趙少康日前就到脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》受訪，累積破百萬人觀看。近日賀瓏也在節目上分享參加副總統辯論會的心得，並向民進黨總統候選人賴清德喊話，「賴清德，就差你了欸，我們已經搜集兩位總統了」。

趙少康日前上《賀瓏夜夜秀》，影片在線最高人數2.9萬人，創下新紀錄，現在更累積178萬人次觀看，不少網友看了大讚，「不論政治立場，趙真的是最好看的一集」、「老趙73歲了，還有這思維口才反應，真是太讓人敬佩了」、「活到73歲還能有熱誠跟願意自我挑戰，值得佩服」、「其實不論如何，能夠不迴避問題，什麼都能接招，並且有風度和幽默，已經是很棒的政治領袖了」。

YouTube頻道《STR Network》7日釋出《賀瓏夜夜秀》「1/6 新聞亂報 EP8」，也看到助理主持人Albee范乙霏在影片中表示，「趙少康來夜夜秀好像加了很多分」，並引用節目《TVBS戰情室》的片段，主持人錢怡君就提到，「趙少康最起碼有70分，因為勇氣可嘉；柯文哲去了、趙少康去了，賴清德感覺應該不敢去」。

賀瓏隨即接話開酸，「對啊，賴清德，就差你了欸，我們已經搜集到2位總統了欸」，瞬間引起眾人歡呼，隨後賀瓏也喊話，「民進黨趕快來吧，你看其他人來夜夜秀都很開心欸」。

ET快訊
趙少康登《夜夜秀》破百萬！賀瓏1句話酸爆賴清德
王欣儀「罹癌第二期」　術後現況曝光：有轉移
CNN選「2024最值得造訪地點」　台灣1縣市上榜
運鈔車竊走200萬！　22歲保全秒買BMW逃亡
不斷更新／金球獎得獎名單
醫曾說：不要開車！他癲癇發作　撞死25歲女騎士
快訊／國1「電動機車」逆向上國道！遭2車追撞　回堵1公里
台啤6冠王朝重要推手　劉華林逝世享壽66歲
PLG前球星偷吃遭踢！小模妻見鹹濕短訊　消失1年現況曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

侯康配若勝選「將接任閣揆」？盧秀燕：今晚選前之夜公布答案

林于凱宣布退出時代力量！　辭去所有職務

趙少康登《夜夜秀》破百萬！賀瓏1句話酸爆賴清德：就差你了

林智堅回來了！　籲投「2、5、6」守護台灣

前進總統府！賴清德今啟動環台車掃　樂喊延續蔡英文「勝利之路」

邱顯智飆髒話狂轟黃國昌　「你這叫做賣友求榮！」

羅致政外流影片調查結果未公布　王鴻薇：也要像高端合約封存？

藍要陳建仁公開高端合約　柯文哲也籲全公開：重點是EUA怎麼通過

賴清德：中國對台滲透嚴重　民眾黨也無法倖免

快訊／趙少康喊話選前共機別擾台　賴清德：一時性訴求不值得支持

行車紀錄器捕捉海嘯過程　水位20秒快速上升吞街道

高雄女駕駛衝分隔島撞樹！　「詭異停路中1分鐘」畫面曝

菜鳥車手彰化面交迷路險遭撞　警1句「怪怪的」追回50萬現金

客機窗戶飛走「塔台對話曝」　女機長冷靜載177人迫降！

《換乘戀愛3》女團成員公開「13年地下情」　前任為她放棄當偶像..惹哭全場

李千娜揪老公拍戲「挺孕肚淚崩」　黃尚禾「暴怒狠砸玻璃杯」

陳冠叡暖密ZB1「你們太帥」　和章昊常見面：很舒服的朋友

愛犬溜出門！媽抓錯隻回家　正牌在門外狂吠：是偶才對

母餵奶兒突嘴唇發紫！　衝派出所求助警CPR救回

能登半島地震山崩家遭毀　目擊者全錄下：媽媽快跑！

侯康配若勝選「將接任閣揆」？盧秀燕：今晚選前之夜公布答案

林于凱宣布退出時代力量！　辭去所有職務

趙少康登《夜夜秀》破百萬！賀瓏1句話酸爆賴清德：就差你了

林智堅回來了！　籲投「2、5、6」守護台灣

前進總統府！賴清德今啟動環台車掃　樂喊延續蔡英文「勝利之路」

邱顯智飆髒話狂轟黃國昌　「你這叫做賣友求榮！」

羅致政外流影片調查結果未公布　王鴻薇：也要像高端合約封存？

藍要陳建仁公開高端合約　柯文哲也籲全公開：重點是EUA怎麼通過

賴清德：中國對台滲透嚴重　民眾黨也無法倖免

快訊／趙少康喊話選前共機別擾台　賴清德：一時性訴求不值得支持

金球獎不斷更新／《奧本海默》諾蘭奪最佳導演！　《蒼鷺與少年》得獎

男嬰出生10天遭掐臉逼灌奶　護理師辯「只是想讓他吃完」被起訴

侯康配若勝選「將接任閣揆」？盧秀燕：今晚選前之夜公布答案

身分證中024任2碼送雞腿！王品4品牌祭優惠　每月12日免費加菜

人夫不工作「每月7萬入帳」花剩1萬　老婆嫌爆！全場驚：好羨慕

林于凱宣布退出時代力量！　辭去所有職務

汐止大同路遊覽車撞前車！後車煞不住再追撞...交通大打結傷

落海失聯第18天！海虎潛艦士官妻再發協尋　淚喊：不會放棄找到他

紐約流浪博士現況曝！換新衣剪了短髮　陸網批「美國公民別回國」

16歲少年無照騎車遭撞不治！突跨雙黃線...對向女駕駛反應不及

三寶闖紅燈還譙「X你娘」　下秒閃光連發超療癒！

政治熱門新聞

侯康1政見　醫：LINE群一面倒要投藍

韓操作「棄柯投侯」　昔挺韓名嘴傻眼

柯粉後腦「剃上柯文哲」　選委會說話了

郭璽南投站台下跪…辱她「老女人」！馬文君喊告

分析／賴清德拚高雄百萬票　仍靠韓國瑜動員

趙少康弄丟敬老卡　遺失原因超閃

空拍圖曝光！柯文哲高雄造勢攻綠票倉

中和超級星期天激戰！藍營雙倫合體車掃

「馬時代台積電差點被併！士氣低」　謝金河：蔡執政才變護國神山

高雄造勢破8萬人！柯進場花13分鐘

蕭美琴：如何解釋國會議長曾用膝蓋走路？

選戰觀察／侯友宜南部拚小輸為贏 管中閔拉攏知識藍成亮眼手牌

空照圖／4萬人擠爆屏東造勢大會　賴清德拜託鄉親讓三席立委全壘打

快訊／賴清德高雄籲「再拒絕韓國瑜一次」

更多熱門

相關新聞

林智堅回來了！　籲投「2、5、6」守護台灣

林智堅回來了！　籲投「2、5、6」守護台灣

前新竹市長林智堅今天表示，只有票投「2、5、6」才能夠守護台灣，延續新竹的進步。他也感嘆新竹市長高虹安，「花了許多的時間在做政治鬥爭，沒有真心去守護這座城市，也沒有解決市民朋友的問題。」

國民黨放大絕推「感性訴求」廣告？　學者預告：一兩天內就會刊播

國民黨放大絕推「感性訴求」廣告？　學者預告：一兩天內就會刊播

趙稱公開講較重要　柯：私下談才真

趙稱公開講較重要　柯：私下談才真

韋安／侯友宜打詐懲惡治安牌選民普遍有感？

韋安／侯友宜打詐懲惡治安牌選民普遍有感？

韓操作「棄柯投侯」　昔挺韓名嘴傻眼

韓操作「棄柯投侯」　昔挺韓名嘴傻眼

關鍵字：

趙少康賀瓏夜夜秀賀瓏賴清德2024總統大選

讀者迴響

熱門新聞

越南妹幫你洗「殘廢澡」只穿內褲就上

「台灣小休旅」出清僅賣39.8萬

兒目睹媽與「弟弟」全裸滾床！衛生紙團成鐵證

5星座「單身越久越難追」！天蠍性跟愛可以分離

射完有抱抱？最美博士曝「後戲1重點」女友更愛你

救護車鳴笛「轎車不讓路」　患者過世

富商飯局大亂鬥！　帝寶名媛李珍妮嗆前主播「做雞的」

恐跌破8℃　直逼「寒流」時間曝

林靖恩詭笑鬧飯店　10年前曾揭愛上李坤城原因

侯康1政見　醫：LINE群一面倒要投藍

2歲乖孫被塞冰箱！老夫婦「伴屍4天」聞惡臭才知

看中統一獅火球男　兄弟評估網羅

「43年名店」宣布熄燈　饕客錯愕

《單身即地獄3》曹旻志「綠茶舉動」被罵到關IG留言

吃喜酒發現「女友是阿姨」！他崩潰　

更多

最夯影音

更多
行車紀錄器捕捉海嘯過程　水位20秒快速上升吞街道

行車紀錄器捕捉海嘯過程　水位20秒快速上升吞街道
高雄女駕駛衝分隔島撞樹！　「詭異停路中1分鐘」畫面曝

高雄女駕駛衝分隔島撞樹！　「詭異停路中1分鐘」畫面曝

菜鳥車手彰化面交迷路險遭撞　警1句「怪怪的」追回50萬現金

菜鳥車手彰化面交迷路險遭撞　警1句「怪怪的」追回50萬現金

客機窗戶飛走「塔台對話曝」　女機長冷靜載177人迫降！

客機窗戶飛走「塔台對話曝」　女機長冷靜載177人迫降！

《換乘戀愛3》女團成員公開「13年地下情」　前任為她放棄當偶像..惹哭全場

《換乘戀愛3》女團成員公開「13年地下情」　前任為她放棄當偶像..惹哭全場

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜反擊賴清德、柯文哲抹紅 霸氣喊「我兩代人拿槍護台」

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面