趙少康登《夜夜秀》破百萬！賀瓏1句話酸爆賴清德：就差你了

▲趙少康上《賀瓏夜夜秀》掀起討論。（圖／翻攝自Facebook／STR Network - 薩泰爾娛樂）



記者朱祖儀／綜合報導

2024進入最後倒數階段，各個候選人積極爭取曝光，國民黨副總統候選人趙少康日前就到脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》受訪，累積破百萬人觀看。近日賀瓏也在節目上分享參加副總統辯論會的心得，並向民進黨總統候選人賴清德喊話，「賴清德，就差你了欸，我們已經搜集兩位總統了」。

趙少康日前上《賀瓏夜夜秀》，影片在線最高人數2.9萬人，創下新紀錄，現在更累積178萬人次觀看，不少網友看了大讚，「不論政治立場，趙真的是最好看的一集」、「老趙73歲了，還有這思維口才反應，真是太讓人敬佩了」、「活到73歲還能有熱誠跟願意自我挑戰，值得佩服」、「其實不論如何，能夠不迴避問題，什麼都能接招，並且有風度和幽默，已經是很棒的政治領袖了」。

YouTube頻道《STR Network》7日釋出《賀瓏夜夜秀》「1/6 新聞亂報 EP8」，也看到助理主持人Albee范乙霏在影片中表示，「趙少康來夜夜秀好像加了很多分」，並引用節目《TVBS戰情室》的片段，主持人錢怡君就提到，「趙少康最起碼有70分，因為勇氣可嘉；柯文哲去了、趙少康去了，賴清德感覺應該不敢去」。

賀瓏隨即接話開酸，「對啊，賴清德，就差你了欸，我們已經搜集到2位總統了欸」，瞬間引起眾人歡呼，隨後賀瓏也喊話，「民進黨趕快來吧，你看其他人來夜夜秀都很開心欸」。