林智堅回來了！　籲投「2、5、6」守護台灣

▲林智堅呼籲，總統投給2號賴蕭配，立委投給5號林志潔，政黨票投給6號的民主進步黨。（圖／翻攝林智堅臉書）



記者陳俊宏／綜合報導

前新竹市長林智堅今天表示，只有票投「2、5、6」才能夠守護台灣，延續新竹的進步。他也感嘆新竹市長高虹安，「花了許多的時間在做政治鬥爭，沒有真心去守護這座城市，也沒有解決市民朋友的問題。」

林智堅在臉書說，距離投票日只剩5天，他要來請託大家，2024年1月13號一定要選對人、走對的路，總統投給2號「賴蕭配」，立委投給5號林志潔，政黨票投給6號的民主進步黨。

林智堅提到，卸下市長職務之後，他沒有任何公職與黨職的身分，因此有更多機會接觸社會大眾，像是早餐店的阿姨、麵店的大哥大姐，以及廟埕前市民的聲音，也因為喜歡登山，有機會接觸許多不同政治立場的山友們，大家對未來的期待與憂心。

林智堅指出，也因為喜歡帶著孩子們去露營，接觸了來自不同縣市的年輕父母，這些「露友們」有許多對未來執政者的期待，「我覺得自己好像有那麼一點點離開了同溫層，因為我可以聽到許多對於執政不同的意見，甚至於有更多嚴厲的批判，但我相信大家對於台灣要更好，那個想法是一致的。」

林智堅寫道，這次選舉是他從事政治工作20幾年來，直接參與最少的一次，也因此更加擔心，更想盡一份力，「因此，我要借用大家比較多的時間，好好告訴所有愛護我的朋友，為什麼我們要票投2、5、6。」

林智堅表示，卸下市長職務後，有更多時間在新竹走走逛逛，但無論是在前往市區的路上，或者到南寮漁港、17公里海岸線，還是回到舊城區以及火車站，看到許多市容、公園、道路品質都大不如從前，「眼看在我市長任內帶領市府同仁和許多專業人士，用盡全力創造的新竹光榮，如今逐漸褪色，心裡有許多的不捨。」

▼林智堅強調，選對的人、走對的路真的很重要。（圖／翻攝林智堅臉書）



「我們的城市似乎失去了過去的光榮感」，林智堅說，新竹人不再大聲告訴大家「我是新竹人」，回顧2022年的選舉，市民朋友給出了機會，但執政者卻沒有珍惜市民朋友給予的期待，花了許多的時間在做政治鬥爭，沒有真心去守護這座城市，也沒有解決市民朋友的問題。

林智堅感嘆，每每看到有關新竹的新聞，總是執政者個人負面的消息，更不用說許多公共建設，都因為現在的施政狀況，而有屢屢流標的情形，優秀的公務同仁更是人心惶惶，因為這台同樣的車子失去了好的駕駛，走上了不對的路。

林智堅強調，選對的人、走對的路真的很重要，上一次的選舉結果，影響的是新竹的未來，而這一次的選舉將會影響整個台灣的發展，這三票關係著台灣和新竹的未來。

林智堅呼籲，過去支持他的市民朋友，或曾經反對他的市民朋友，放下彼此的對立，為我們的國家、為我們城市、為我們的下一代，總統請支持2號賴清德、蕭美琴。

林智堅回憶，2015年剛擔任新竹市長，媒體評鑑出爐，當時的成績不盡理想，當天晚上10點多，在返家的路上，接到當時擔任台南市長賴清德的電話，電話中除了鼓勵更耐心地傳授許多城市治理的「眉角」，賴副總統的這一通電話，至今依舊讓他充滿感謝。

▼林智堅說，新竹做為全世界半導體的重鎮，新竹越強大，台灣就會越好也會越安全。（圖／資料照／記者林敬旻攝）



林智堅指出，賴副總統在這一次競選政見裡面，特別提到「桃竹苗大矽谷計畫」，持續過去自己努力爭取的無論是「竹科X基地」、新竹輕軌還有五楊高架向南延伸；不僅如此，中油廢庫轉型為竹科X基地，還有步行城市、微笑水岸、香山國民運動中心，有許多現在市民使用的建設，都是蔡英文總統、賴清德在擔任行政院長任內給予的支持。

林智堅提到，他和蕭美琴更是老朋友了！她第一次到花蓮參選立委，「我不僅去輔選也把胖卡借給了她，她在花蓮的每一次選舉，我一定會去好幾趟，看她在花蓮選得那麼辛苦，心裡總是相當的不捨。」

林智堅寫道，但就在2020那一次立委選舉失利後，蕭美琴受到蔡總統的重用，派駐到美國擔任駐美代表，他相信她的表現是有目共睹的，就連美國前眾議院議長裴洛西女士都稱讚，「她是一位出色的外交官和戰略思想家」，不僅鞏固台美關係，更讓台灣站上了世界的舞台，讓台灣真正成為世界的台灣。

林智堅表示，新竹做為全世界半導體的重鎮，新竹越強大，台灣就會越好也會越安全，因此像賴副總統這樣一位具有宏觀、遠見、又有豐富行政經歷的人選，由賴清德來擔任總統，蕭美琴擔任副總統，帶領台灣繼續走對的路，絕對是最佳的選擇。

林智堅指出，2024我們都在路上，在壯大台灣、強大新竹的路上，「智堅要再一次呼籲過去所有支持我的親朋好友們，1月13號讓我們再次攜手挺台灣，投給真正支持新竹發展的政黨以及候選人」，只有票投「2、5、6」才能夠守護台灣，延續新竹的進步。