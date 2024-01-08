2024成史上最難預測？　游盈隆：賴不輕鬆、柯後勁強、侯有贏的條件

▲柯文哲、賴清德、侯友宜。（合成圖／記者陳家豪攝、翻攝賴清德臉書、記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

2024總統大選倒數5天，台灣民意基金會董事長游盈隆表示，這次選戰可能是台灣史上最難預估的，三足鼎立態勢依舊，選舉結果仍在未定之天。

游盈隆指出，民眾黨的柯文哲，他的支持者黏度超乎想像，不但沒散，後勁還很強，遍佈北中南東，爆發力驚人，而且支持者年齡線有明顯向上推升的跡象。難道這就是「灰姑娘效應」（Cinderella effect)嗎？而在國民黨侯康配方面，雖自提名一波三折，再加上藍白分分合合嚴重不利選情。但終究受惠於2022九合一地方選舉大獲全勝，地方包圍中央的形勢一片大好，還是具備贏的條件的。

游盈隆說明，根據台灣歷次大選經驗，他曾歸納出一個「台灣選舉動能」理論，簡單地說，前一次地方選舉大勝的政黨，往往是最有可能贏的總統大選的政黨，只有一次例外，就是2020年，因為有香港反送中運動的強烈中國效應影響。

游盈隆表示，侯康過去一個禮拜的衝刺，北中南聲勢齊上揚，中台灣表現強勢，南台灣反應比預期好，北台灣基本上有主場優勢，但想就此一舉超越領先多時的民進黨賴蕭配，恐須有孔明借東風的能耐才行。「棄保效應」會不會出現？就是一個最直接的考驗，尤其當白營內部凝聚力不斷增強的時候。

至於賴蕭配，游盈隆說揹著沈重八年執政包袱，要走出八年魔咒陰影並不容易。選的不輕鬆，但賴清德目前還是相對最受肯定和歡迎的總統候選人，贏面也最大。這幾天賴陣營推出「在路上」短片，在很短時間內引起熱議，其中傳達了蔡賴權力傳承與「蔡規賴隨」的訊息，很受綠營支持者歡迎。但從全民的角度看，未必那麼討好。

游盈隆分析，因為當絕大多數選民期盼政黨輪替執政時，如此強烈肯定蔡英文八年執政表現，不啻是和多數選民正面對決。何況，又不是蔡英文要選連任，高舉「蔡英文路線」大旗，意義何在，令人費解。如果目的只是召喚不滿賴清德的英粉歸隊，也未免太小題大作了。

關於中國介選問題，游盈隆表示，中共自1996年台灣第一次總統大選以來，每一次都企圖透過各種手段、各種方式介入，台灣選民早已習慣，處之泰然了。最重要的是，中國每次的干預，都產生反效果，選民反而更支持代表本土政權的候選人，從李登輝、陳水扁到蔡英文，沒有例外。這次總統大選，賴清德不時大聲疾呼譴責中國介選，有其時代背景。但如果連羅致政上週被網媒報導「疑似自拍性愛片」，都要牽扯中國介選，這樣無限上綱，選民不見得會買單，更可能有反效果。因為，選民不是笨蛋。

游盈隆說，舉世矚目的2024台灣總統大選已經倒數計時，鹿死誰手？還不見分曉。選情時刻都在變動，非常難以捉摸。選舉結果很可能趨近公元2000年和2004年總統大選。