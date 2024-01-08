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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

遭郭璽人身攻擊　馬文君反問：蔡英文老嗎？陳菊肥嗎？

記者高堂堯／南投報導

2024選戰進入最後衝刺，前海軍顧問、高雄立委候選人郭璽7日前往南投，為第一選區民進黨立委候選人蔡銘軒站台，激昂抨擊對手、國民黨立委候選人馬文君是「賣國賊」，更辱罵馬「老女人」、「肥成那樣」，還一度下跪懇求選民「請你們覺醒，下架馬文君」。

▲前海軍顧問暨高雄立委候選人郭璽下跪呼籲南投選民勿讓藍委馬文君連任。（圖／蔡銘軒競選團隊提供）

▲前海軍顧問暨高雄立委候選人郭璽下跪，呼籲南投選民勿讓藍委馬文君連任。（圖／蔡銘軒競選團隊提供，下同）

對此，馬文君昨天先透過競選辦公室表示將針對郭璽的造謠抹黑和人身攻擊言論提告誹謗、意圖使人不當選，稍早也出面回應，認為生兒育女後的身材代表女人一生的最大價值，並嗆辣反問綠營未生育的總統蔡英文和監察院長陳菊，「老嗎？肥嗎？」

郭璽昨晚登台指出，選民給了馬文君14年，她全都在外交國防委員會，「我們希望我們選出來的立委是為我們鄉親努力去爭取預算，替我們南投縣建設，但我們選出來的立委卻到立法院擋預算、還涉嫌將潛艦國造的機密洩漏給韓國」、「我們不需要出賣台灣人民的立委！」郭還慷慨激昂辱罵馬文君是「老女人」、「肥成那樣」，「未來若讓她選上了，這4年不知道她還要出賣我們多少次。曾經贊助她選舉經費的人就在這裡！」指控馬曾收取他給的佣金回扣。

▲前海軍顧問暨高雄立委候選人郭璽下跪呼籲南投選民勿讓藍委馬文君連任。（圖／蔡銘軒競選團隊提供）

郭璽還當場下跪，「我說的每句話都是屬實，若有一句謊言，我天打雷劈！」哭著懇求鄉親覺醒，替下一代爭取民主自由的日子，蔡銘軒是有為青年，請大家支持，下架不適任的立委。

▲遭前海軍顧問辱為「老女人」，南投藍委馬文君出面回應。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲遭前海軍顧問辱為「老女人」，南投藍委馬文君出面回應。（圖／馬文君競選辦公室提供）

馬文君則反批郭璽現在處心積慮想要把她打掉、不斷地指控，但從來沒拿出證據，如自己真的有拿他的佣金回扣，大可指出是哪一件案子、馬上查察就能一槍斃命，反而像演戲一樣下跪，只是為了求自保，令人想起南宋賣國奸臣秦檜；她認為等到未來政黨輪替，將郭璽全球竊密、溢價造艦、串通外人詐騙中華民國國防部的行徑查察清楚，「他的下跪就是要跟國人謝罪了」。

馬文君也將與律師研擬追加提告，並大酸蔡銘軒既然把郭璽的話當聖旨，就呼籲高雄市左楠選區的民進黨支持者選立委時，票投郭璽和麻將最大黨；她也強調不是太在乎郭璽的人身攻擊，因為對於曾經生兒育女的女人來說，這是人生最大的價值，反問「蔡英文老嗎？陳菊肥嗎？」

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