邱顯智飆髒話狂轟黃國昌　「你這叫做賣友求榮！」

▲立委邱顯智。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

黃國昌過去還在時代力量時，就曾表示自己不可能當「小綠」，如今退黨加入民眾黨，讓昔日戰友、時代力量立委候選人邱顯智不滿砲轟，躲在舒適區連下去選都不敢選的人，有什麼資格批評？並飆髒話罵黃國昌，「這叫做賣友求榮！」

邱顯智說，他到現在還在基層選新竹市立委，宋國鼎在苗栗對幹藍綠、王婉諭在竹北，民進黨也派出年輕人跟她爭，一直到現在他們都在這裡，黃國昌講時力是小綠，就是站著說話不腰疼，自己不願去打拚，笑其他犧牲奉獻的人。

邱顯智指出，黃國昌2022年跑去支持黃珊珊，導致黨內年輕人落選，黃國昌可是當了三年黨主席的人，大家一入黨就支持他當黨主席，「你回報給年輕人什麼？一直到現在沒辦法給交代！」

邱顯智表示，黃國昌說時力是小綠所以才加入民眾黨，但明明是為了自己前途做這樣選擇就不要再來抹黑，當初選前最後一刻跑去支持黃珊珊，就是為了2024布局，要走就光明正大去走，反過來說時力是小綠，扯到有剩，別再這樣五四三，這叫做賣友求榮。

邱顯智強調，黃國昌說，他不會對時代力量口出惡言。但是他最擅長的，就是含沙射影，用當年旺中集團對付他的小綠標籤，來打擊時代力量。四年前如此，四年後也是如此。

邱顯智指出，黃國昌不會不知道時代力量被稱作小綠的最主要原因，就是國防外交、主權立場與民進黨相對一致，而八年前、四年前到現在，在新竹拚戰到底、力抗藍綠的是時代力量，而過去八年來，民進黨在立法院最強的競爭對手，始終是時代力量，而不是國民黨、民眾黨，「所以我實在不知道，當年不敢戰、現在躲在舒適圈的你，有什麼資格嘲笑為了時代力量犧牲奉獻、努力奮戰的人？」