超級星期天／賴清德衝高雄鳳山造勢　7萬人震撼空拍圖曝光

▲民進黨高雄造勢晚會喊破7萬人齊聚。（圖／賴清德競選總部提供）

記者呂晏慈／高雄報導

總統大選倒數一周就要投票，民進黨總統候選人賴清德今（7）晚間將重回高雄鳳山舉辦萬人造勢活動，包括總統蔡英文、行政院前院長蘇貞昌、副總統候選人蕭美琴均將登台，活動正式開始前的暖場階段，大批支持者陸續湧入捷運鳳山西站旁廣場，人潮外溢至周邊自由路及議會路，現場喊破7萬人齊聚。

時值選前超級星期天，藍綠白總統候選人侯友宜、賴清德、柯文哲均深入被視為綠營票倉的高雄市，一大早各陣營及立委候選人們展開車隊掃街活動，使高雄街頭選舉煙硝味瀰漫，在侯陣營下午夢時代廣場造勢落幕後，賴陣營、柯陣營分別在鳳山及鼓山舉辦造勢活動，三方隔空拚場比人氣。

▲活動開始前，人潮已外溢至周邊馬路。（圖／賴清德競選總部提供）

值得注意的是，今晚鳳山造勢舉辦地點極具意義，除了今年鳳山立委選舉情勢膠著外，此處也是歷屆大選兵家必爭之地，包括前市長韓國瑜、市長陳其邁都曾在此處造勢，去年10月底侯友宜也曾將此地選為高雄萬人造勢第一站，當時喊破4.5萬人湧入。

根據規劃，今天晚間包括蔡英文、賴清德、蕭美琴、蘇貞昌、高雄市長陳其邁，以及黨籍立委候選人邱議瑩、邱志偉、李柏毅、林岱樺、李昆澤、黃捷、許智傑、賴瑞隆（依登台順序）均將登台致詞，訴求選對的人，呼籲支持者繼續把票投給民主、投給未來。

▲支持者齊聚高雄鳳山造勢會場。（圖／記者呂晏慈攝）