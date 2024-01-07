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超級星期天／原民力挺　蕭美琴穿「國寶級戰袍」現身台東造勢　

▲▼民進黨副總統候選人蕭美琴今（7）日下午前往台東，出席「TEAM 台東站出來 蕭美琴台東縣選前造勢」活動。（圖／競選總部提供）

▲蕭美琴身著傳統服飾參與台東縣造勢活動。（圖／賴清德競選總部提供，下圖同）

記者呂晏慈／高雄報導

選前超級星期天，民進黨副總統候選人蕭美琴今（7）下午前往台東縣造勢，穿上由排灣族傳統刺繡大師陳利友妹女士親手縫製的圖騰背心，她表示，感謝陳利友妹一針一線縫製，贈送她國寶級的戰袍，這代表原住民對她的祝福，未來當選，她有更大的責任，把台灣的多元族群文化，透過政策豐富台灣的文化內核，讓世界看見台灣。

蕭美琴今天下午出席「TEAM台東站出來，蕭美琴台東縣選前造勢」活動，東華大學原住民民族學院教授謝若蘭代為致贈由排灣族傳統刺繡大師陳利友妹女士親手縫製的圖騰背心給蕭美琴，盼美德雙全的賴清德、蕭美琴可以順利當選，包括行政院長陳建仁、立委候選人賴坤成、不分區立委候選人王正旭、不分區立委沈伯洋、競總主委張甲長、東部聯合副執行長許文獻、羅浚晅醫師等政要與會。

▲▼民進黨副總統候選人蕭美琴今（7）日下午前往台東，出席「TEAM 台東站出來 蕭美琴台東縣選前造勢」活動。（圖／競選總部提供）

蕭美琴回憶，她與賴坤成相識已久，當年時任黨主席蔡英文派她到東部深耕，從那天起，她就與賴坤成一起攜手在東部服務，一個多月前，當她從美國回來，投入這場選舉，第一站就是回到花蓮跟鄉親報告，當她坐上新自強號的列車，心裡有說不出的激動，「這些改變就是民進黨看到問題，一步一步推動改革而來的」，不只是列車升級，中央還還有花東鐵路的雙軌化、電氣化的計畫，未來東部鄉親有更多車班，回家的路就更方便、更安全。

蕭美琴也談及，她過去在花蓮結交了很多原住民朋友，他們都說「好可惜不能投票給你」，因為自己過去是區域的立法委員，可是這一次，她的原住民朋友都好高興，因為他們終於可以投票給自己了。

蕭美琴提到，賴清德與蕭美琴參選，不是為了撕裂、而是為了團結台灣，「賴蕭配」希望帶著所有人民的夢想，繼續穩健向前。她也拜託大家，台東這席立委支持賴坤成，讓台灣有個能真正傾聽土地、傾聽人民的聲音，讓賴坤成跟「賴蕭配」能一起努力，創造更光榮、有尊嚴的台灣。

▲▼民進黨副總統候選人蕭美琴今（7）日下午前往台東，出席「TEAM 台東站出來 蕭美琴台東縣選前造勢」活動。（圖／競選總部提供）

▲▼民進黨副總統候選人蕭美琴今（7）日下午前往台東，出席「TEAM 台東站出來 蕭美琴台東縣選前造勢」活動。（圖／競選總部提供）

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