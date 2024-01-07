　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

獨／穿「台灣之光」夾腳拖登八仙山　男子摔斷腿向警求援

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲黃姓山友穿夾腳拖登山摔倒，造成右小腿骨折，搜救人員用揹負方式揹下山送醫。（圖／記者李陳信得翻攝）

記者李陳信得／台中報導

台中市一名黃姓男子今(7)日夥同友人前往台中市和平區攀爬谷關七雄的八仙山，回程時在距離松鶴登山口約300公尺處不慎摔倒，右小腿疑似骨折無法行動，同行友人隨即打電話向警方求援。搜救人員獲報後前往救援，赫然發現傷者竟穿夾腳拖爬山，搜救人員輪流用揹負方式將上者揹至登山口後，由救護車送醫救治。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

台中市消防局今下午14時26分接獲民眾報案指稱，有一黃姓山友(43歲、台中市人)在八仙山南松鶴登山口約300公尺處不慎滑倒，右小腿疑似骨折無法走動需要協助。立即派出谷關、和平消防隊2車4人，林務局、山難救護義消也前往支援，由小隊長楊肇鋒帶隊前往救援。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

約15時左右搜救人員接觸到傷者，檢視傷患右腳小腿腫漲疑似骨折，赫然發現傷者竟穿著夾腳拖登山，讓搜救人員覺得太輕忽登山安全。現場先給予包紮固定候用揹負方式將傷者揹至登山口，再由救護車送醫救治。

小隊長楊肇鋒表示，一般在平地有人穿著母子鱷魚夾腳拖跑步健行，但登山時應當穿著合適的登山鞋，山區步道崎嶇坡度又大，穿夾腳拖真的是非常的危險，希望山友要以安全為重。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲男子穿母子鱷魚夾腳拖（示意圖）登山，母子鱷魚夾腳拖曾登上國際舞台，被認為是台灣之光。（圖／翻拍網路）

ET快訊
日本藥妝店出現「感冒藥限購告示」　竟因年輕族狂吞獲得快樂
長照機構開徵「打麻將志工」　陪打條件曝光
《單身即地獄3》女嘉賓「綠茶舉動」　被網友罵到關IG留言
射完有抱抱？最美博士曝「後戲1重點」女友更愛你

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

中寮永福社區設光電抽水系統　以綠能守護石虎棲地環境

板橋國光公園環園步道啟用　煥然一新舒適健康大步走

喜迎新年添歡樂趣味　新北推薦2處「龍」特色公園

選前黃金周！基隆車隊掃街全力衝刺　林右昌率隊助陣鄭文婷

超級星期天決戰高雄！　柯文哲、侯友宜相隔一條街互拚人氣

獨／穿「台灣之光」夾腳拖登八仙山　男子摔斷腿向警求援

快訊／震撼空拍圖曝！賴清德高雄造勢人潮溢出　剛開場就破7萬人

直擊柯文哲瑞豐夜市拜票！人潮擠爆了　手舉看板「首投族我投柯」

六都綠營美女議員齊聚草屯拔蘿蔔　送蔡銘軒好彩頭挺進立院

高鐵嘉義站科技執法啟用　違規停車自動偵測舉發

高雄女駕駛衝分隔島撞樹！　「詭異停路中1分鐘」畫面曝

趙小僑女兒被蚊子叮「腫成大小眼」　重感冒無奈隔離：聽寶寶哭著找媽媽..

深夜詭傳敲打聲嚇哭嬰...　竟是阿北「湯匙敲牆求救」

菜鳥車手彰化面交迷路險遭撞　警1句「怪怪的」追回50萬現金

3歲就能知道智商高低？　愛搞破壞→動手能力強

沒開電熱毯虎斑臉超不爽　飼主怨：最機X生物認證！

王心凌x周深唱跳《睫毛彎彎》　突演小劇場：我們是敵人XD

LV掉LOGO「LOVER變OVER」　男神大集合...最高顏值趴！

妹子開箱懶人紋眉貼紙　把毛全剃了...成果超意外

女鑰匙鎖車廂求助車行稱弱女子　見面後老闆靦腆笑：很漂亮捏！

中寮永福社區設光電抽水系統　以綠能守護石虎棲地環境

板橋國光公園環園步道啟用　煥然一新舒適健康大步走

喜迎新年添歡樂趣味　新北推薦2處「龍」特色公園

選前黃金周！基隆車隊掃街全力衝刺　林右昌率隊助陣鄭文婷

超級星期天決戰高雄！　柯文哲、侯友宜相隔一條街互拚人氣

獨／穿「台灣之光」夾腳拖登八仙山　男子摔斷腿向警求援

快訊／震撼空拍圖曝！賴清德高雄造勢人潮溢出　剛開場就破7萬人

直擊柯文哲瑞豐夜市拜票！人潮擠爆了　手舉看板「首投族我投柯」

六都綠營美女議員齊聚草屯拔蘿蔔　送蔡銘軒好彩頭挺進立院

高鐵嘉義站科技執法啟用　違規停車自動偵測舉發

快訊／高呼國家利益＞政黨利益　賴清德高雄籲「再拒絕韓國瑜一次」

中寮永福社區設光電抽水系統　以綠能守護石虎棲地環境

內湖裝潢工離命雙亡　鄉民憶2起「恐怖掀床命案」：女遭腰斬慘死

選戰觀察／侯友宜南部拚小輸為贏 管中閔拉攏知識藍成亮眼手牌

陪老公參加公司旅遊被冷落　她負氣舉動反招一頓罵感到委屈

空拍圖曝光！柯文哲高雄造勢直攻綠票倉　一旁公園亮整排「手機燈海」

日男神主播才新婚「認分居小12歲老婆」！　每周見1次：要先預約

日本藥妝店出現「感冒藥限購告示」　竟因年輕族狂吞獲得快樂

一個人過很爽！5星座「單身越久越難追」　天蠍性跟愛可以分離

蕭美琴憂韓國瑜成立法院長　「如何向外賓解釋他曾用膝蓋走路？」

兩萌童2天沒見面「戲精魂」上身！ 狂奔緊相擁...爸媽笑：是失散多久

地方熱門新聞

震撼空拍曝！賴清德高雄造勢人潮溢出

5千人10分鐘拔光3萬條蘿蔔　畫面震撼

朱立倫籲2024給改革的國民黨勝選機會

直擊柯文哲瑞豐夜市拜票！粉絲暴動了

柯文哲、侯友宜相隔一條街互拚人氣

藍營桃園拚勝選　韓國瑜喊棄柯保候

快訊／台南永康區仁愛街科技公司傳火警

陳佩琪拜票炫風狂掃台南

六都綠營美女議員草屯拔蘿蔔　送蔡銘軒進立院

選戰煙哨味濃　羅廷瑋請江啟臣陪掃街

2024角板山梅花季　千人揮毫揭揭序

李佳芬陪張秀華湖美夜市拜票　粉絲搶合照簽名

國際獅子會300B5區千人捐血　1/9中壢登場

第18屆桃園全國春聯書法比賽　得獎名單揭曉

更多熱門

相關新聞

婦登山賞楓　跌一跤頭部重擊階梯慘死

婦登山賞楓　跌一跤頭部重擊階梯慘死

香港元朗近日發生一起命案事件，一名婦人登山到麥理浩徑9段大棠一帶賞楓，卻疑似在階梯跌倒，導致頭部重擊階梯，當場陷入昏迷，送醫後不治。當地警方獲報後介入調查，目前仍在釐清死者身分及事故發生原因。

5人團登玉山「沒帶冰爪」急求救！網炸鍋：當空中Uber？

5人團登玉山「沒帶冰爪」急求救！網炸鍋：當空中Uber？

女深夜獨自登山　警徹夜搜山尋獲

女深夜獨自登山　警徹夜搜山尋獲

山友探勘東阿玉山迷途失聯3天今尋獲

山友探勘東阿玉山迷途失聯3天今尋獲

宜蘭男登東阿玉山失聯　警消3度上山搜救

宜蘭男登東阿玉山失聯　警消3度上山搜救

關鍵字：

夾腳拖登山八仙山

讀者迴響

熱門新聞

彌月禮「1驚喜」難處理　全場認同

新北國三生跨年失聯9天　學長家找到他

約女友來房間「小阮經天」2天後提分手

只有今天！超商飲品「買10送10」爽喝

林靖恩砸飯店突爆「身上只剩200元」！3天連發詭異PO文

捕獲野生男星市場擺攤賣雞腿

尼克妹藏臉5年「公開真面目」！

工程師屁股滲血2年！一脫褲「掉出整串蓮霧」　屎都出不來

2024上半年「財運最好」3大星座

女大生聖誕節墜樓遺體破碎　父母心痛求助修復　

楊丞琳再爆失言？「陳綺貞一聽愣住」尬臉全被拍

吃喜酒發現「女友是阿姨」！他崩潰　

特斯被公審「停狗屎樣」！車主回擊：不爽歡迎砸車

救護車鳴笛「轎車不讓路」　患者過世

人氣女優香水純拋震撼彈　將無限期停工

更多

最夯影音

更多
高雄女駕駛衝分隔島撞樹！　「詭異停路中1分鐘」畫面曝

高雄女駕駛衝分隔島撞樹！　「詭異停路中1分鐘」畫面曝
趙小僑女兒被蚊子叮「腫成大小眼」　重感冒無奈隔離：聽寶寶哭著找媽媽..

趙小僑女兒被蚊子叮「腫成大小眼」　重感冒無奈隔離：聽寶寶哭著找媽媽..

深夜詭傳敲打聲嚇哭嬰...　竟是阿北「湯匙敲牆求救」

深夜詭傳敲打聲嚇哭嬰...　竟是阿北「湯匙敲牆求救」

菜鳥車手彰化面交迷路險遭撞　警1句「怪怪的」追回50萬現金

菜鳥車手彰化面交迷路險遭撞　警1句「怪怪的」追回50萬現金

3歲就能知道智商高低？　愛搞破壞→動手能力強

3歲就能知道智商高低？　愛搞破壞→動手能力強

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜反擊賴清德、柯文哲抹紅 霸氣喊「我兩代人拿槍護台」

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面