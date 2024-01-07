獨／穿「台灣之光」夾腳拖登八仙山　男子摔斷腿向警求援

▲黃姓山友穿夾腳拖登山摔倒，造成右小腿骨折，搜救人員用揹負方式揹下山送醫。（圖／記者李陳信得翻攝）

記者李陳信得／台中報導

台中市一名黃姓男子今(7)日夥同友人前往台中市和平區攀爬谷關七雄的八仙山，回程時在距離松鶴登山口約300公尺處不慎摔倒，右小腿疑似骨折無法行動，同行友人隨即打電話向警方求援。搜救人員獲報後前往救援，赫然發現傷者竟穿夾腳拖爬山，搜救人員輪流用揹負方式將上者揹至登山口後，由救護車送醫救治。

台中市消防局今下午14時26分接獲民眾報案指稱，有一黃姓山友(43歲、台中市人)在八仙山南松鶴登山口約300公尺處不慎滑倒，右小腿疑似骨折無法走動需要協助。立即派出谷關、和平消防隊2車4人，林務局、山難救護義消也前往支援，由小隊長楊肇鋒帶隊前往救援。

約15時左右搜救人員接觸到傷者，檢視傷患右腳小腿腫漲疑似骨折，赫然發現傷者竟穿著夾腳拖登山，讓搜救人員覺得太輕忽登山安全。現場先給予包紮固定候用揹負方式將傷者揹至登山口，再由救護車送醫救治。

小隊長楊肇鋒表示，一般在平地有人穿著母子鱷魚夾腳拖跑步健行，但登山時應當穿著合適的登山鞋，山區步道崎嶇坡度又大，穿夾腳拖真的是非常的危險，希望山友要以安全為重。

▲男子穿母子鱷魚夾腳拖（示意圖）登山，母子鱷魚夾腳拖曾登上國際舞台，被認為是台灣之光。（圖／翻拍網路）