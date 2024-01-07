自民黨安倍派回扣案狂燒！檢方首度逮捕涉案議員：有滅證可能

▲池田佳隆因涉嫌不當收受政治獻金被逮捕。（圖／池田佳隆Instagram）



記者王佩翊／編譯

日本執政黨自民黨最大派閥「安倍派」（現名清和政策研究會）年前爆發政治獻金不當申報醜聞，遭到東京地檢特搜部調查，多名大臣甚至因涉案下台。57歲自民黨議員池田佳隆與45歲秘書柿沼和宏7日因涉嫌收受回扣遭逮，成為首名因此案被逮的議員，而自民黨隨後也宣布將其除名。

東京地方檢察廳特別搜查部7日依違反政治資金規正法逮捕自民黨議員池田佳隆以及他的政策秘書柿沼和宏。特搜部指出，池田涉嫌在2018至2022年的5年內，從安倍派餐會收受總金額達4800萬日幣（約新台幣1027萬元）的回扣，但是並未確切計入收支報告書中，涉嫌收取不法獻金。

特搜部判斷，池田有隱滅罪證的可能，因此7日將其逮捕，而這也是自民黨爆發出安倍派人士收取不法政治獻金疑雲後，首名被逮人士。池田是東海選區選出的比例代表眾議員，共當選過4屆，也曾任文部科學副大臣。

對此，自民黨稍早宣布將池田佳隆踢出黨，將其除名，並再次對於安倍派引發爭議道歉。

自民黨安倍派透過每張2萬日幣（約新台幣4338元）的「宴會券（パーティー券）」進行集資，且會根據黨內議員的當選次數、職務階級來設定每個人的「目標業績」，如果達到業績，超過的部分則會直接轉為該議員的回扣。然而安倍派涉嫌沒有將這些超出份額的宴會券登記在政治獻金收支報告書上，因此被認為是秘密獻金。