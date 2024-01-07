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俄軍用北韓導彈攻擊烏克蘭！烏高層秀「飛彈碎片」：明顯與俄不同

▲▼烏克蘭哈爾科夫地區檢察辦公室秀展示飛彈殘骸，認為該飛彈可能來自北韓。（圖／路透）

▲烏克蘭哈爾科夫地區檢察辦公室展示飛彈殘骸，認為該枚飛彈可能來自北韓。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／綜合外電報導

自從北韓（朝鮮）最高領導人金正恩9月中旬搭乘專車會晤俄羅斯總統普丁，雙方在軍事領域展開合作，包括北韓向俄軍提供用於俄烏戰爭的導彈等軍事裝備。如今，在近期俄軍頻繁針對烏克蘭展開攻擊之際，美國透露俄軍曾使用北韓提供的導彈攻擊烏克蘭；至於烏克蘭則公開進一步的證據，包括飛彈碎片等。

根據《路透社》，烏克蘭總統澤倫斯基一名高級顧問曾於5日證實，俄軍在入侵烏克蘭期間，首度使用北韓提供的導彈攻擊烏克蘭。哈爾科夫地區檢察辦公室發言人丘本科（Dmytro Chubenko）6日更提供進一步的證據，他展示飛彈碎片，並聲稱這枚導彈是俄軍本月2日襲擊哈爾科夫市所使用的幾枚導彈之一。

▲▼烏克蘭哈爾科夫地區檢察辦公室秀展示飛彈殘骸，認為該飛彈可能來自北韓。（圖／路透）

丘本科展示殘留的砲彈碎片，向現場媒體表示，「（這枚導彈）的生產方式並不是很現代，這與我們先前在哈爾科夫襲擊中所看到的標準伊斯坎德爾導彈有所不同。這枚導彈與北韓的一枚導彈相似。」

丘本科指出，「這枚導彈的直徑比俄羅斯的伊斯坎德爾導彈略大，其噴嘴、內部電線線圈、後部零件也有所不同。這就是為什麼，我們傾向於認為這很有可能是北韓所提供的導彈的原因。」

不過，丘本科拒絕向外界透露該枚導彈的確切型號。

▲▼烏克蘭哈爾科夫地區檢察辦公室秀展示飛彈殘骸，認為該飛彈可能來自北韓。（圖／路透）

▲▼烏克蘭哈爾科夫地區檢察辦公室秀展示飛彈殘骸，認為該飛彈可能來自北韓。（圖／路透）

報導指出，俄羅斯本周使用數枚導彈襲擊哈爾科夫，造成2人不幸慘死、60多人受傷，是2022年2月雙方展開大規模戰爭以來俄軍使用最大規模的導彈和無人機發起的襲擊之一。

據悉，美國白宮國家安全會議戰略溝通協調官柯比（John Kirby）曾於當地時間4日表示，依據美方所掌握的情報，北韓最近向俄羅斯提供數枚彈道飛彈和導彈發射台，且去年（2023）12月30日俄軍使用了至少一枚北韓製導彈攻擊烏克蘭，而本月2日在針對烏克蘭的夜間空襲中，同樣也使用數枚北韓導彈。

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