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不止是紙鶴！日本災區「沒人要的物資」　這款泡麵也上榜

▲▼日本石川縣能登地區7.6強震，輪島市災後狀況。（圖／路透）

▲輪島市災民排隊領取食物。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

日本石川縣強震迄今至少126死，各地搜救行動持續進行中。隨著大量物資送入災區，日本記者呼籲民眾別再把紙鶴等「垃圾」送進災區，日媒也曾報導「災區不需要的物品清單」，除了紙鶴之外，「辣味泡麵」也上榜。

311大地震過後，「災區不需要的物品」多次成為日本網友熱議話題，媒體盤點清單包括千紙鶴、親筆慰問信、生鮮食品、白米等需要烹煮的食品、即期食品、辣味泡麵、破爛二手衣、非當季衣物、不同電壓的電器等。

《日本新聞網》採訪民間搜救組織「防災GIRL」指出，天災剛發生時，千紙鶴與慰問信會帶來困擾，要等到安頓下來之後，才能提供心靈慰藉。此外，生鮮、即期與需烹煮食品可能腐敗或難以保存，不適合的衣物最終也會被丟進垃圾桶。

多名日本網友指出，辣味泡麵之所以上榜，是因為災區很可能已經缺水，但它不只是沖泡或烹煮時需要用水，吃完後也很可能因為流汗或口渴而需要補充水分，甚至因為出汗而使身體變得更加寒冷，更別提許多災民恐怕根本不敢吃辣。

事實上，災區狀況可能隨時變化，因此物資需求也會跟著不同。「防災GIRL」指出，如果想要捐贈物資，可以到當地政府或志工服務網站確認後再打包寄出。也有人認為，捐款給救難組織靈活運用，也是很好的做法。

日本大地震98死　別再摺千羽鶴送災區！日記者開轟：都是垃圾

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