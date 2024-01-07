日航驚險逃生細節曝！機長墊後「一排排確認」　英勇救了遺漏乘客

▲ JAL516撞上海保機後起火燃燒。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本東京羽田機場2日發生2機相撞起火事故，日本航空JAL516航班上379人在18分鐘內全員逃出，被讚為「教科書式逃生」，歸功於機組員果斷的應變與乘客的冷靜服從。日媒採訪當時在機上的3名乘客，還原當時的情形，發現促使全員成功疏散的關鍵，也曝光機長解救乘客的英勇舉動。

日媒《朝日電視台》採訪3名當時在JAL516上的乘客，第一名乘客聽見他左後方2名空服員對話，「我往左一看看見2名空服員，其中一人喊著『引擎起火了』，穿白色制服的那位問『起火的是幾號引擎？』」

根據日航，穿著白色制服的就是座艙長，他確認引擎著火後便進到駕駛艙通知機長。駕駛艙艙門通常只能從內部打開，當時座艙長不知為何卻成功從外打開。

第二名乘客則目擊客艙空服員之間的緊張交談，試圖確認有哪些逃生門可以使用。一名空服員稱，「請告訴我可以打開哪扇門」， 另一人回應，「打不開，R3打不開，L3不行。前面可以開嗎？後面可以開嗎？」

這名乘客提到，應該是他右前方的空服員不斷向後查看並進行協調，他附近的另一名空服員則是一邊大聲呼籲乘客冷靜，一邊和前方其他空服員持續溝通，且在引導乘客前往逃生門時，即便蹲著仍用力揮手，催促乘客向前走，「這時候（乘客）不能吵鬧、給別人添麻煩。我能夠感覺到（空服員）已經很努力了。」

第三名乘客目睹的是許多影片中捕捉到的，也就是空服員大喊「不要拿行李」的畫面，成為快速逃生的關鍵。這名男乘客回憶，飛機停下後其實有幾名乘客起身準備拿行李，但空服員大聲制止，周圍乘客也都聽從指示，因此當時並未感覺有生命危險。

而最後離開的機長不顧機艙內已經煙霧瀰漫，走向後方一列一列確認是否有乘客尚未疏散，也確實找到幾名還在座位上的乘客，趕緊將他們引導到前方逃生門。確認沒有人被遺漏後，機長自己才從後方逃出。