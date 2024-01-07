「搭賴清德舊車會向下沉淪！」　趙少康喊話：台灣該換國民黨新車

▲國民黨副總統候選人趙少康。（圖／公視）

記者江采蓁／綜合報導

民進黨總統候選人賴清德近日推出新的競選廣告「在路上–交棒篇」，影片中除了賴清德與副手蕭美琴外，總統蔡英文更親自出馬「交棒」給賴清德，引起熱烈迴響。對此，國民黨副總統候選人趙少康7日表示，雖然廣告拍攝技術不錯，「但如果繼續搭賴清德這台舊車，台灣只會向下沉淪」，應該換開國民黨的新車，帶領台灣走向康莊大道。

趙少康表示，最近民進黨推出的「在路上」廣告，引來很多討論，如果撇除抄襲爭議，他覺得這支廣告的攝影技術不錯，用電影手法來拍廣告，「只是，台灣現在需要換台新車，才能走向康莊大道。」

趙少康提到，今天他陪同國民黨立委候選人李彥秀掃街時，媒體問到對「在路上」廣告的看法，他想到的是，蔡英文執政八年，已經讓兩岸兵兇戰危、國際空間限縮、物價飆漲、食安不安、貪腐特權橫行，「如果繼續搭賴清德這台舊車，可以想見，未來四年台灣的處境只會向下沉淪。」

趙少康批評，民進黨過去已經把台灣帶到錯誤的路上，造成兩岸緊張後，只好將國防預算倍增到六千億，排擠了攸關民眾生活的民生預算，這些錢，用來幫年輕人還學貸、補助房貸、增加長照據點，該有多好？他更大轟，幾十個國家隊，卻沒有一個成功，只肥了有黨證的人發國難財。

「民進黨讓台灣開在戰爭的路上、在貪腐的路上、在危險的路上」，趙少康強調，1月13日，請大家要用選票阻擋這台舊車，換開國民黨的新車，帶領台灣走向康莊大道。

此外，趙少康也向國台辦公開喊話，距離投票只剩一周了，請轉告解放軍相關部門，不要再到海峽中線附近做出任何干擾動作，升高台灣人民的壓力，請向台灣釋出善意，未來一周，讓台灣海峽保持和平、台灣選舉平和。