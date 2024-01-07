稱郭台銘「不是狗熊」該歸隊了　趙少康：已到最後關頭要表態

▲國民黨副總統候選人趙少康。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

距2024年大選投票日僅剩一周時間，曾是鴻海集團創辦人郭台銘私下請益國內政治對象的國民黨副總統候選人趙少康近日公開承認，多次試圖聯絡郭台銘，卻都直接進語音信箱。趙少康今（7）日受訪時再透過媒體向郭台銘公開喊話歸隊，民進黨把郭的大將周典論抓起來，就是要給郭壓力，但郭是一代企業英雄、梟雄，他不是狗熊，不要把他當狗熊，別以為他會因此臣服。

選戰關頭，國民黨仍繼續爭取郭台銘的力量，趙少康今日上午陪同立委候選人李彥秀掃市場，受訪時，趙少康表示，確實還在努力中，但是不知道，有聯絡人說郭台銘最後幾天會有動作表態，終究還是希望他表態。

趙少康進一步指出，民進黨把郭的大將周典論抓起來，就是要給郭壓力，但郭是一代企業英雄、梟雄，他不是狗熊，不要把他當狗熊，別以為他會因此臣服，一世英名不會這樣沈寂下去的，最後還是會站出來展現一代霸主的氣魄。

另外，國民黨操作「棄柯保侯」是否能發酵？趙少康對此則否認，直言國民黨沒有操作棄保，但國民黨會訴求下架民進黨，民眾黨的支持者也想下架民進黨，否則就去支持民進黨就好了，既然大家有共同目標，當然把力量集中起來，所以這是數學問題，假設賴清德拿40%，剩下60%如果分成35%、25%，都還是輸，這就是為何要把力量集中起來，「柯文哲吹牛說他數理很好，這個道理他會想不懂嗎？」