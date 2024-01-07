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社會 社會焦點 保障人權

廣告看板放貨車上遭竊　竟是鄰近住戶幹的！辯「以為回收物」

記者張君豪／台北報導

2023年12月5日北市文山區發生一起離奇的廣告看板竊案，被害人簡姓男子向警方表示，他停放在興隆路一段184巷內貨車上的兩張廣告看板不翼而飛，看板是客戶訂購商品，當天要交貨，準備開車送貨時才發現看板不見了，轄區文山二警方獲報後調閱監視器積極查緝，發現並非慣竊下手，而是家住興隆路一段附近的林姓住戶，他經警方傳喚到案說明，辯稱看到廣告看板是防水材質，認定可當遮雨棚，才順手牽羊拿走。

▲警方逮捕偷竊廣告看板的林男。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警方逮捕偷竊廣告看板的林男。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

警方表示，由於被害人簡男是廣告工程公司負責人，遭竊看板是文山區某麵店商家訂做的廣告商品，看板遭竊導致無法交貨，且他已收取製作費約2萬餘元，交不出貨來必須退款，無奈報警求助。

▲警方逮捕偷竊廣告看板的林男。（圖／記者張君豪翻攝）

轄區文山二分局萬盛所警員陳駿宏受理後，積極擴大調閱監視器，鎖定一名身穿深色上衣、長褲及白色拖鞋男子涉案，發現他趁深夜人少時下手行竊，循線通知涉案人到案說明。

讓警方驚訝的是，該名涉案竊嫌並非慣竊，而是家住附近的林姓男子（70多歲），他到案辯稱以為塑膠板是棄置在貨車上的回收品，打算拿回家當遮雨棚使用，被害廣告業者蒙受2萬多元損失，堅持提告求償，警方訊後依竊盜罪嫌函送法辦。

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