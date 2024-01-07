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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

被嗆「女兒白死了」　王婉諭斥仇恨言論：沒鎂光燈也從未停下腳步

▲▼時代力量黨主席王婉諭。（圖／翻攝自Facebook／王婉諭）

▲時代力量黨主席王婉諭回應觀眾情緒言論。（圖／翻攝自Facebook／王婉諭）

記者張靖榕／綜合報導

時代力量立委、黨主席王婉諭5日參加「老天鵝娛樂」直播，被觀眾call in以仇恨式言論嗆聲，「感覺妳的女兒是白死了啦」，對此她6日晚間在臉書發文表示，在鎂光燈照不到的地方，她從未停下腳步，「仇恨的語言無法讓國家進步」。

call in觀眾在直播中激動嗆說若只在在野黨犯錯時吵得震天嘎響，國中生割頸案時卻草草一則臉書了事，也沒有記者會、媒體曝光等，「我感覺妳的女兒是白死了啦！」當下節目長毛則立刻掛掉電話，並表示嚴厲斥責這樣的說法，認為討論政治理應理性，情緒和追求固然有，但這樣的發言，「作為一個小孩的父親完全不能容忍」。

王婉諭6日晚間發文表示，當下聽到該名聽眾的言論，她的內心震了一下，情緒非常複雜，也感謝主持人當下立刻掛斷電話，直接表示這是一個非常不好的示範。

不過王婉諭表示，說時代力量不監督執政黨，這跟事實的落差太大了。實際上，時代力量不僅是唯一堅持居住正義，反對打假球的政黨，也是率先揭發中嘉綠色媒體巨獸的政黨。過去四年間，我們更在交通、司法都多項議題上展現我們的問政量能，這一點不容抹滅。

此外，王婉諭一直都知道社會期待她推動社會安全網，她也視此為使命，因此上任後積極推動精神衛生法和犯保法，這2個法案都是超過20年沒修的法案，她說她推動並且完成了非常困難的全文修正。她還推動了全台增設49處精神疾病者支持據點、增加1000名社區關懷訪視人力、全台設立71處社區心理衛生中心。

反駁完「時代力量沒做事」，王婉諭接著指出日前發生的國中生割頸案，她說她在上周用一篇3000字的長文闡述所看到的社會問題以及政府責任，「在鎂光燈照不到的地方，我從來沒有停下過腳步。」

王婉諭表示，小黨已很難登上媒體，所做的樸實但不喧騰的努力更加不容易有曝光，因此才有這麼多人誤會過去4年時代力量一事無成，而她也強調，若有選擇，絕對不會有小燈泡的生命去換取任何權勢地位，「我會帶著對小燈泡的愛，繼續守護所有孩子的未來，照亮台灣。」

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