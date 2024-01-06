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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

馬治薇涉收介選中資被逮　時力點3人：民眾黨黑金隊友再加1

▲桃園地檢署指揮市調處昨天約談桃市第一選區無黨籍立委候選人馬治薇，複訊後今天上午向桃園地院聲押，圖為上月在桃園市選委會抽籤畫面。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲桃檢約談桃市第一選區無黨籍立委候選人馬治薇，複訊後向桃園地院聲押。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者杜冠霖／台北報導

前民眾黨桃園黨部發言人馬治薇，以無黨籍身份參與桃園市第一選區立委，日前才和民眾黨總統候選人柯文哲同框拜票，但5日就因涉嫌接受中方虛擬貨幣資助百萬元，被裁定收押禁見。對此，時代力量5日質疑，民眾黨接連力挺黑金立委候選人李全教、顏寬恒、陳超明，如今黑金隊友再+1，白色力量成中國滲透台灣的選擇？

檢方查出，馬女去年曾多次趕赴對岸，分別收受共計1萬5000美元（約台幣45萬）資助、泰達幣（USDT）計1萬9322元（約台幣57萬），並提供台灣方面政治情報等，以換取參選立委資助，犯罪事實明確，檢方依涉犯《反滲透法》，向法院聲押獲准。

對此，時代力量發言人余佳蒨指出，民眾黨接連力挺黑金立委候選人李全教、顏寬恒、陳超明，如今黨主席柯文哲兩天前同台輔選的馬治薇，涉嫌收受中共資金，民眾黨黑金隊友再+1，白色力量成中國滲透台灣的選擇？

余佳蒨指出，據媒體報導，去年民眾黨內審查立委提名資格時，馬治薇即傳出統戰爭議，唯有柯文哲力挺到底，後馬雖以無黨籍參選，仍受到民眾黨桃園黨部主委黃成峻強力助選。

余佳蒨質疑，民眾黨不僅支持連國民黨都不敢提名的黑金爭議人物，現在連中共代理人嫌疑犯也納入合作，到底要把國家還給黑金，還是要把國家還給中國？

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