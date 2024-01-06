馬治薇涉收介選中資被逮　時力點3人：民眾黨黑金隊友再加1

▲桃檢約談桃市第一選區無黨籍立委候選人馬治薇，複訊後向桃園地院聲押。（資料照／記者沈繼昌攝）



記者杜冠霖／台北報導

前民眾黨桃園黨部發言人馬治薇，以無黨籍身份參與桃園市第一選區立委，日前才和民眾黨總統候選人柯文哲同框拜票，但5日就因涉嫌接受中方虛擬貨幣資助百萬元，被裁定收押禁見。對此，時代力量5日質疑，民眾黨接連力挺黑金立委候選人李全教、顏寬恒、陳超明，如今黑金隊友再+1，白色力量成中國滲透台灣的選擇？

檢方查出，馬女去年曾多次趕赴對岸，分別收受共計1萬5000美元（約台幣45萬）資助、泰達幣（USDT）計1萬9322元（約台幣57萬），並提供台灣方面政治情報等，以換取參選立委資助，犯罪事實明確，檢方依涉犯《反滲透法》，向法院聲押獲准。

對此，時代力量發言人余佳蒨指出，民眾黨接連力挺黑金立委候選人李全教、顏寬恒、陳超明，如今黨主席柯文哲兩天前同台輔選的馬治薇，涉嫌收受中共資金，民眾黨黑金隊友再+1，白色力量成中國滲透台灣的選擇？

余佳蒨指出，據媒體報導，去年民眾黨內審查立委提名資格時，馬治薇即傳出統戰爭議，唯有柯文哲力挺到底，後馬雖以無黨籍參選，仍受到民眾黨桃園黨部主委黃成峻強力助選。

余佳蒨質疑，民眾黨不僅支持連國民黨都不敢提名的黑金爭議人物，現在連中共代理人嫌疑犯也納入合作，到底要把國家還給黑金，還是要把國家還給中國？