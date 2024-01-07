一個人過很爽！5星座「單身越久越難追」　天蠍性跟愛可以分離

▲有些星座在過去戀情中留下陰影，而不輕易談戀愛。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

記者李佳蓉／綜合報導

準備談戀愛或在曖昧時，雙方都會問些有關過去的事，例如「交過幾任男／女朋友」、「單身多久」？然而，當聽到對方「一個人很久了」，先不要急著高興，占星YouTuber《安德魯的賤聲房》盤點「5個星座」單身越久、越久沒有談戀愛就越難追，已經習慣一個人爽過日子。若你喜歡的人有上榜，請做好心理準備，這將是一場硬仗。

安德魯分析「5星座」單身越久越難追，除了參考太陽外，也要把月亮參考進去：

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1、2.金牛座、處女座

「經驗」對金牛、處女座影響很大！初戀或過往的戀情無論好壞，都會深刻烙印在他們的心裡，這2星座不是很早談戀愛、早婚，就是到了適婚年齡還是孤單一人。單身對他們來說是個選擇，年輕時碰到完美對象卻沒修成正果，導致日後成為感情中的一道枷鎖，怎麼都找不到一樣優秀的對象，心想「既然遇不到跟之前一樣好的，不如不談戀愛。」

金牛與處女座在感情中不將就，獨立性格在職場上表現也很優秀，若找不到與自己匹配、條件相當的對象，認為是在替自己找麻煩、連累自己。可以把一個人的生活越過越精彩，雖然有時有點寂寞，但他們忍受得住，會藉由朋友與家人填補內心的空虛與孤單，若碰到單身很久的金牛、處女座，可得有心理準備「這傢伙可能不好追」。

▲天蠍座可以性、愛分離，習慣單身就會穩定單身下去。（示意圖／免費圖庫pexels）

3.天蠍座

愛情是天蠍座的死穴，每一次都拚盡全力，若付出的感情沒被珍惜，搞得自己遍體鱗傷，可能會轉移重心，去做自己想做的事，例如衝刺工作、實現目標。感性大過理性的天蠍座，若在愛情路上一直跌跌撞撞，或遇不到懂他們的人，就會收起感情，一旦習慣單身，會發現一個人反而比較輕鬆，就會繼續穩定單身下去。

單身很久的天蠍座，基本上對感情都產生一定程度的失望感，有些甚至會變得不知道怎麼談戀愛、有些膽小，就看你有沒有辦法勾起他們的興趣與慾望。但眼睛也要睜大，因為有部分天蠍座可能因單身很久，會有種「遊戲人間」的態度，性與愛可以分離，和你不談感情只談慾望。

4.射手座

為愛而生的射手座，年輕時情史精彩，很容易愛上一個人。被稱為「愛情裡的練習生」的他們，能否順利出道就看有沒有辦法與自己相處，很多時候踏入感情只因耐不住寂寞、想要找人陪，因而糊里糊塗陷入，卻不知道是真的喜歡還是一時寂寞，因此常可見他們無縫接軌地談戀愛。

若碰到單身很久的射手座，絕對是場硬仗，代表他們已不怕寂寞，喜歡和自己相處、享受孤單，他們懂得更愛自己，也顯得更有自信。過去為了迎合別人、逗對方開心而犧牲自己，努力付出卻得不到結果，因而傷透了心，經過這些波折、心死後的射手座，清醒地選擇把重心移到自己身上，懂得愛自己的射手座，習慣沒人管、沒人約束，要拿下真的很難，只能花非常多時間跟他們耗，有辦法陪伴，讓他們「習慣有你」，成功機率就會較大。

▲水瓶座喜歡享受一個人的時刻。（示意圖／視覺中國）

5.水瓶座

很多人說水瓶座是外星人，其實只是很獨立而已，他們享受孤獨與寂寞，活在這世上只為找尋自己存在的價值與意義，拚盡全力都是在證明自己，因此對於外界的聲音與看法一點都不在意。對任何事情抱持不強求、不將就，這也是他們看待愛情的態度。雖然他們看起來社交手腕好、能言善道，但內心多少有點「社恐」，有時很懶得解釋。

對於水瓶座來說，寂寞不算什麼，因為他們很會找事做打發時間，加上本身非常需要獨立空間，沒人打擾才能夠好好思考。他們單身很久不是沒原因，習慣了一個人舒服自在，沒人囉嗦、也不用配合對方，自由自在的狀態求之不得

單身已久的水瓶座對愛情態度隨緣，除非他們真的很喜歡你，否則要征服的難度指數絕對5顆星，除非兩人相處自在、毫無壓力，你又能為他們的生活加分，才會考慮談感情。