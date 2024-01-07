「小寒」3生肖財運旺　5星座桃花來了

▲4星座把握桃花。（示意圖／記者黃克翔攝）



記者陳俊宏／綜合報導

周六是24節氣的「小寒」，清水孟國際塔羅雲蔚老師表示，這是2024年的第一個節氣，生肖屬「猴、狗、豬」小寒財庫不寒，還會財運旺旺。清水孟國際塔羅小孟老師則說，小寒一到，魔羯座、天蠍座、雙魚座、金牛座人緣魅力旺到爆。

►3生肖財運旺

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第三名：豬

小寒這段時間的財運可謂多方受惠，特別適合從事生意的人。生肖豬的人緣極佳，有助於拓展事業的版圖，生意也將興隆，帶來更多財富。

對於出國洽商或遠地求謀，這是一個極為有利的時期，有可能在異鄉取得豐厚的財富。而且還有貴人的扶助或提拔，能夠在逆境中逢凶化吉，這會使你更容易受到重視，富貴可期，成功的機會大幅提升。

第二名：狗

小寒這段時間的財運相當旺盛，不僅能夠化解現有的惡運，還能將一切不如意轉化為好事。生肖狗在生意上的人緣極佳，這有助於拓展業務，提升財富。

同時，升官上任的機會也在此時出現，事業興隆，這可能與易受貴人提拔、富貴可期有關，一切能逢災化吉，成功機會極高。若想創業的能逢凶化吉，是不錯的創業時機，能帶來不少財富。

第一名：猴

小寒當天的財運，剛好有福德正神到臨，萬事吉祥。生肖猴能夠得到貴人的扶助，逢凶化吉，諸事順利。而且福星到臨，你有機會展現出博學多能的特質，名望逐漸提升，這使得你的人脈關係更為廣泛。

此時，若能善用機會，積極參與各種活動，進一步擴大自己的影響力，那將會是充滿幸運和機會的階段，可以享受豐盛的財運。

►4生肖桃花旺

第四名：金牛座

木星落入桃花運算是順順利利，小寒後會遇到讓人羨慕，或身邊親友都很祝福的桃花。但運勢好的時候，你就得有取捨，不能一直埋頭苦幹工作，若有聚會或有人要介紹，先不要抗拒，或覺得浪費錢就不出門，機會來了要去接才能發展。

通常會遇到跟你特別有緣的人，也可能前世有強大的緣分才相遇，或者會遇到可以共組家庭的好對象，並且對方的條件良好，家人朋友們都會非常祝福你。

第三名：雙魚座

桃花運會有一種要開不開的感覺，但這是因為眼光高尚，而自身條件還沒提升到一定水準，自然看待出現的桃花，都會認為「還差了一點什麼」。若不安於現在出現的桃花，就先努力充實自己，這樣一來認識的對象會越來越好。

有些女生覺得事業不需要拚，那就去磨練妳的智慧，想要遇到一個有智慧也願意疼愛妳的人，自身內在提升就會遇到好對象。另外，透過網路聊天，也有機會聊出不錯的桃花！

第二名：天蠍座

小寒後容易遇到一個像是朋友，又像是情人，更像家人般熟悉的好緣分，對方思考跟價值觀上都會跟你很合，會很談得來，什麼話題天南地北都能暢聊，對未來人生方向也會有共同目標，可說是一個可以談感情又能當戰友的對象，相處在一起一點都不無聊。

基本上是先當朋友，才慢慢發現越來越投緣。建議這段時間多跟新朋友好好聊天，好緣分就藏在裡面。

第一名：魔羯座

魔羯座木星入桃花宮，小寒後桃花運非常旺，可以說是人氣王，不管參加什麼聚會，甚至只是去路邊買個飲料，都會有人想多看兩眼。而上半年若認真去交友，會很容易遇到好的桃花，可以經營長久的感情。

通常對方各方面的條件都不差，可以說是好運滿分。另外，除了長久緣分，其他一般來靠近的桃花也都會不錯，可以說是大豐收的時刻。

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