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2024年12星座幸運月、顏色大公開！　挑對顏色讓你整年運勢強強滾

2024年12星座幸運月、顏色大公開！　挑對顏色一整年讓你運勢強強滾

▲小孟老師挑選了各星座相關月份及節氣的顏色。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

2024年12星座幸運月份大公開！此外，清水孟國際塔羅小孟老師也挑選了各星座相關月份及節氣的顏色，挑選對的顏色，能讓一整年都有好運氣，且有機會將原本沉睡的能力，提前引導出來，讓整體運勢更加順遂。

牡羊座　黃色／紅色系

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今年牡羊座的幸運時間，將落在春末至夏末的這4個月，這段時間本身會很有自信且勇敢，主張有想法，因此黃色系列可以更加顯現出本身的光明，藉這4個月的正能量，引導至整年度。

另外這期間利用大地回春，萬物也開始展現活力，而牡羊天性就很有熱情，所以黃色及紅色系列，最能幫助牡羊在今年帶來好運了。

金牛座　草綠色／金黃色系

金年座在接近年中的5、6月時，本身的氣場會讓身邊的人都覺得舒服愉快，因此很多好事都容易接近，比如感情或財運，都會有相當程度的提升。

而這2個月的顏色可挑選草綠、金黃色這2色系，代表能穩定自己的能力，同時吸收富裕的活力，再藉由光芒的色彩，吸引更多人來接近你們，也能夠在人際溝通上，有所幫助。

雙子座　粉紅／紅色系

雙子座在年中左右的6、7兩月能夠完善的發揮自身的溝通與思考力，說話動聽惹人歡喜、散播歡樂有人緣，所以粉紅、紅色系，是最能引導出雙子今年能是的顏色。

夏天時的熱情，像太陽散發熊熊的熱情，對任何人都能開朗的相處，就像雙子座本身，活潑的個性，讓人喜愛，而紅色也更能有人緣魅力，如同玫瑰般，引人注目。

巨蟹座　橙色／黃色系

巨蟹座在7月時，有更為明顯的第六感，會幫助人際社交上的成功，若能好好運用，也許在事業會有不同的成就。因此特別挑選代表夏季陽光的黃色，大地的能量，還有財富的寓意；橙色也有著溫暖的含意，代表巨蟹座善於關懷他人，常常處處為別人著想。

若能將2種相互結果，則更能提升自身能力，讓幸運隨時伴隨在身邊。

獅子座　紅色／白色系

獅子座在8月份最具幸運，感情呈現最好的情況，事業跟財富，也會有相當出色且亮眼的表現。而當月份則以白色，最能張顯出能量，還有包容力強的意思，不止包容他人，也讓他人更能接受自己，所以今年若能好好利用白色，相信能帶來更多好運。

另外若能再配上紅色，讓熱情與活力不停竭，要打拼事業與財富，會更具競爭力與幸運。

處女座　白色／紫藍色系

處女座本身就有不錯的執行與分析事理能力，而在8、9月份有機會受到貴人賞識，升官加薪機率也跟著增加。所以利用這2個月的能量，擴展至整年度，將白色與紫藍色系列當成幸運色，相信能與上司及長輩，相處得更加融洽。

而紫藍色代表精明與智慧，當需要為團隊組織能量時，有望事半功倍，做事更有效率，成功的機率也更加提升。

天秤座　淺藍／紫紅色系

天秤座在今年度，需要加強心靈上的安定，所以利用淺藍來舒緩內心的壓力，同時給人平和、恬靜、高遠之感；紫色代表教養，可以平衡內心、放鬆內自的情緒；紅色還可以給人柔和與溫暖，當內在得到平穩，往外發展則能夠更有力量，且淺藍色，也能牽引出今年天秤的藝術或是創作天份，再加上自身的努力，必定能讓這些顏色，帶來更多幸運。

天蠍座　紫色／靛藍色系

天蠍座在今年度可多加專注的心，不論是在課業習或是事業上的打拼，又或是追求感情，都可運用靛藍色來當今年的幸運色，來提升專注，如此情況，可增加成功的機會。

而且今年在11月也相當的幸運，遇到伯樂的機會更高，11月也是天蠍的本命月，所以可運用紫色來提升自己的氣場，相信這2種顏色，可為今年帶來不錯的成果。

射手座　紫色／寶藍色系

今年的射手座，可說是在平穩中求成長，沒有大風跟大浪，將有機會在舒適圈裡過個好年，但若是有想要求突破，不防將紫色當成幸運色。

因為紫色有望將射手的獨立且帶點神秘特質，更加突顯出來，待人處世更為圓滑融洽，再搭配寶藍色，有啟發智慧的含意，讓投資理財能賺到更多的錢財，為今年的生活添增更多的自由。

魔羯座　黑色／玫瑰紅色系

今年的魔羯座，會顯得特別親切，讓人好親近，而且與兄弟姊妹及朋友，都能和諧的相處，生活相當的有品質。

因此玫瑰紅色，不止可以減少工作帶來的壓迫感，並且更有包容力，讓本身也顯很有氣質跟魅力，增加不少的人緣跟感情。而黑色則有助於魔羯座的思考及冷靜，提升更多的互助能量，當然最後也能為今年帶來更多的幸運。

水瓶座　綠色／咖啡色系

今年的水瓶座，相信有很好的財運，賺錢可以比去年還來得輕鬆，但若想要更多的好運，不妨採用綠色來當幸運色。

綠色代表著春天、新生和希望，讓財運更有春天的氣息，帶來一整年的好希望；而咖啡色則是輕鬆、舒適與自然，讓生活更為愉快也自在，同時也有穩定的涵義，將幸運擴及其它層面，使得事業、人緣、健康有更多的美好。

雙魚座　橙色／玫瑰粉色

雙魚座在上半年，許多事情表現得相當亮眼，積極又樂觀，天助又能自助，若想把這份好運延伸至下半年，可採用玫瑰粉色。

因為雙魚原本就是上半年出生的，而今年的好運也是在上半年，所以若將玫瑰粉色延用一整年，有機會得到更多的幸運，而橙色則顯得活潑朝氣又快樂，讓今年有更多的豐碩與收穫，來揮別過去的不愉快。

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