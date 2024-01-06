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新北立委第2選區政見一次看！林淑芬重交通　李有宜推都市更新

▲▼新北立委第2選區政見一次看！林淑芬重交通　李有宜推都市更新。（圖／翻攝林淑芬、何淯笙、李有宜臉書）

▲新北立委第2選區候選人為林淑芬、李有宜、何淯笙。（合成圖／翻攝自臉書）

記者楊喬詅／綜合報導

進入選前黃金周！新北市立委第2選區共有3位候選人角逐，依號次分別為1號民進黨林淑芬、2號統促黨何淯笙、3號民眾黨李有宜，在最後階段紛紛加足馬力催票，期盼能在1月13日開票後有好結果。《ETtoday新聞雲》也整理出3位候選人的政見一次看。

1號民進黨林淑芬

▲▼林淑芬騎單車推政績「力拼6連霸」　李有宜路口拜票曬團結氣勢。（圖／翻攝林淑芬、李有宜臉書）

▲現任立委林淑芬力求6連霸。（圖／翻攝林淑芬臉書）

1.守護環境，永續發展：完成礦業法最重要的改革，獲得公民監督國會聯盟特殊貢獻獎；揭發塑膠地墊塑化劑超標，要求標檢局全面針對塑膠地墊市購檢驗，守護孩子健康及環境永續。

2.捍衛勞動者工作安全與健康：完成《勞工職業災害保險及保護法》，整合預防補償與重建，擴大職災勞工保護； 爭取警察制服換季自主權，避免熱傷害損及健康；完成高樓大廈冷氣安裝與維修指導原則，從設計規劃施工與維修空間。

3.行車安全的里程碑：建立台灣車輛撞擊測試制度（TNCAP），提供消費者公開完整車輛安全資訊，讓消費者有更多安全的車輛可選擇，降低道路意外事故傷亡率。

4.強化 「銀新未來城」 公益性：要求擴大日照中心服務量能與納入市價租金打八折的友善銀髮宅規劃。

5.蘆洲五股三重交通更便利： 成功爭取補助331.32億環狀捷運北環段；中央補助永康公園、長安立體停車場興建，蘆洲停車空間多更多；中央核定五泰輕軌可行性評估。

6.電塔下地與溪墘變電所室內化計畫： 強化供電韌性，協調蘆洲五股興珍市區內12支高壓電塔地下化，與爭取行政院核定變電所室內化改建計畫。

7.陸續完成市區電桿地下化：已完成五股民義路電桿下地20支、三重碧華國小前電桿下地8支。持續施作蘆洲復興路與民族路電桿下地9支、蘆洲永樂街及永平街32巷電桿下地28支。

8.督促地方建設如期如質施工：五股交流道改善工程動工；汙水下水道倒閉工程也決標復工；爭取中央全額負擔五股疏左堤防增高工程共15.24億元；爭取中央建設五股水環境治理及親水空間營造，109年起投資五股地區約25億元。

9.改善觀音山硬漢嶺通訊品質： 成功協調中華電信完成基地台架設，緊急救援無阻礙，第二階段持續與其他電信業者溝通協調。

10.爭取空大校園社區化：空中大學分兩階段拆除保和街與中正路圍牆，形成友善人行步道空間。

11.升級、翻新學校建設：國中、小學班班有冷氣，設施設備、跑道、操場、老舊廁所全面更新，爭取經費超過億元，讓學生開心，家長放心。

2號統促黨何淯笙

▲▼林淑芬爭取變電所室內化有突破　李有宜衝蘆洲大火現場關心。（圖／翻攝林淑芬、李有宜、何淯笙臉書）

▲何淯笙爭取促進兩岸商貿農業經濟和平發展 。（圖／翻攝何淯笙臉書）

1.反貪污、反腐化、清廉改革救台灣、勤政、愛鄉土。
2.促進兩岸商貿農業經濟和平發展。

3號民眾黨李有宜

▲▼林淑芬騎單車推政績「力拼6連霸」　李有宜路口拜票曬團結氣勢。（圖／翻攝林淑芬、李有宜臉書）

▲李有宜推財政紀律、都市更新。（圖／翻攝李有宜臉書）

1.大力增建停車空間：爭取公有空間與中央資源，增建停車場地。

2.加速推動交通建設：加速五泰輕軌加速推動五泰輕軌、運北環段、蘆社大橋興建，監督五股交流道等聯外交通改善工程。

3.力促台灣產業轉型：制訂《經濟安全保障法》，解決五缺讓企業安心；大步加入區域經濟組織。

4.協助國民安心婚育：立法成立人口相關部會，提高婚孕補助、增設托育設施；放寬女性生育、代孕限制。

5.強力監督中央財政：《財政收支劃分法》修法，監督中央政府慎用特別預算；改善稅法

6.培育下一代競爭力：公費培育雙語師資，一至九年級雙語教材免費，AI、程式設計納課程，邏輯、品德教育並重。

7.建立永續長照制度：設立中央常照保險局，增加長照預算；補助家庭照護者及住宿型長照。

8.活化在地文化資產：依法協助保存活化在地宗教、習俗及文化；發展文化展業鍊

9.全面打造宜居環境：檢視本區都市計畫及執行；增設友善家庭、育兒等設施

10.積極推動都市更新：檢討都更調力、平衡本區與他區容積獎勵差異。

選舉公報全文請點此。

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