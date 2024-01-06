行車糾紛打成一團「甩棒安全帽猛K」　機車險被撞！後方友人幫出氣

▲張男（中間黑衣者）與劉男、王男發生行車糾紛。（圖／截取自黑色豪門企業）

記者白珈陽／台中報導

台中市豐原區6日凌晨發生一起行車糾紛，張姓男子開車行經三豐路一段、豐北街口，差點擦撞1名王姓女騎士，王女的友人劉姓男子與王姓男子在後方開車見狀，下車找張男理論爆發肢體衝突，張男掏出甩棒攻擊2人，劉、王也不甘示弱，搶過甩棒反攻擊張。警方獲報到場，將受傷的張男協助送醫，雙方也互提傷害告訴。

案發過程被民眾錄下PO網，內容顯示張男先持甩棒攻擊劉、王，劉、王立刻以徒手、安全帽反擊，並將張男撂倒在地，隨後搶走甩棒猛砸張男，後車1名女乘客下車查看，嚇得驚慌失措。

▲張等3人扭打成一團。（圖／截取自黑色豪門企業）

警方調查，本案發生在今天凌晨1時50分，張姓男子（53歲）駕駛自小客車行經豐原區三豐路一段與豐北街口，張男險些擦撞王姓女騎士的機車，劉男（29歲）與王男（28歲）開車在後方看見，下車向張男嗆聲，張男遂開車攔阻劉、王，雙方爆發進一步衝突。

警方到場發現張男有受傷情形，先叫救護車協助送醫，所幸檢查後沒有大礙，經雙方至派出所製作筆錄，決定互提傷害告訴。

警方呼籲，暴力無法解決問題，對於不法之情事，警方絕不寬貸，以維護市民安全。