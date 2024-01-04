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社會 社會焦點 保障人權

行車糾紛報復！21歲男撂3友持開山刀埋伏...男手腳遭砍血流滿地

▲圖為大同警分局外觀。（圖／記者張君豪翻攝）

▲北市大同區去年發生一起行車糾紛，吳姓男子遭持開山刀砍斷手腳。（示意圖／記者張君豪翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

太可怕！23歲陳姓男子與吳姓男子於北市大同區發生行車糾紛，懷恨在心欲報復，竟撂3名友人先承租租賃車後埋伏，見吳男出現立刻持開山刀上前劈砍其手、腿部。警方獲報後展開調查，於新店區某處排水溝拾獲3把開山刀，數日後4人主動投案。士林地檢署偵結，依重傷害罪，將陳、曾姓共4名男子起訴。

起訴指出，21歲陳男去年8月間在大同區與33歲吳姓男子發生行車糾紛，心生不滿，立即聯繫20歲曾男、23歲陳男、23歲王男於同年9月26日在樹林區集合並到板橋區承租小客車，並前往大同區埋伏等候。

翌日凌晨2時許，4人見吳男出現，陳男立刻拿3把開山刀給曾、王、陳，3人下車後立刻朝王手、腿一陣亂砍，導致王男血流滿地，經送醫受有多處傷，且左上肢因神經受損造成功能永久受損。

4人犯案後，立刻逃離現場，並將作案用的開山刀丟到新店區安民街某處排水溝，隨時南下避風頭，數日後主動投案，警方旋即展開調查。

4人警詢、偵查時坦承犯行，陳男並稱是行車糾紛起因，檢警根據案發地監視器、4人行車軌跡等，認4人持鋒刃尖銳、殺傷力強大開山刀揮砍被害人，且4人無醫學專業，顯然無法控制攻擊力道與部位等，且被害人手無寸鐵，形成強弱懸殊，依重傷害罪將4人起訴。

至於，告訴意旨認4人涉犯殺人未遂罪，但4人並未朝頭、頸、心臟等要害部位而使被害人有死亡之危險，難認主觀上有殺人故意，故予以不起訴。

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