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快訊／恆春汽機車行糾！街頭競逐失控「撞斷消防栓」　男重傷不治

記者陳崑福、莊智勝／屏東報導

屏東恆春南灣路今(31日)凌晨1時30分發生嚴重車禍，初步了解，當時小客車與機車騎士疑似發生行車糾紛，雙方在街頭展開競逐，未料雙雙失控，汽車撞斷一旁消防栓、而機車則是撞上護欄。雖然汽車駕駛未受傷，但猛烈的撞擊造成副駕男乘客(約30歲)重傷、當場失去呼吸心跳，經送恆春醫院搶救後仍宣告不治；另17歲的機車騎士(無駕照)則是肢體疼痛，送南門醫院治療。詳細車禍原因尚待調查釐清。

▲▼屏東恆春死亡車禍。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲汽車失控撞斷路旁消防栓，現場噴出3、4公尺高的水柱。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲▼屏東恆春死亡車禍。（圖／記者陳崑福翻攝）

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