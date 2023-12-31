一句「看三小」引爆！15人墾丁大街亂鬥　賓士、機車競逐釀1死

記者陳崑福、吳佩蓁／屏東報導

今日凌晨1時30分墾丁發生一起汽機車行車糾紛，25歲男子開賓士與17歲機車騎士在街頭展開競逐，未料卻雙雙失控自撞，造成賓士副駕乘客頭部重創身亡。警方事後調查，發現雙方在撞車前就墾丁大街上發生鬥毆，衝突原因是駕駛這一方對騎機車的另一方說「看三小」而引爆。

▲賓士與機車競逐釀1死，出事前兩派人馬曾大打出手 。（圖／民眾提供）

警方調查，今天凌晨1點左右，8名來自屏東的年輕人（有4名未成年），以及駕駛賓士、BMW來自桃園的7名男性遊客，在墾丁大街上發生鬥毆。

▲猛烈撞擊導致賓士車幾乎爛毀。（圖／記者陳崑福翻攝）



據了解，當時這8名年輕人騎車經過，疑似看向賓士、BMW車內駕駛及乘客，引起這群來自桃園的遊客不滿，對少年們嗆「看三小」等語，讓少年們瞬間暴怒，竟持西瓜刀對著賓士車猛砍，駕車的這方也不甘示弱，隨即下車反擊，還拿安全帽狂砸，雙方人馬都掛彩，嚇壞不少路過民眾。

最後，賓士車駕駛又持續往北追逐這群機車少年，沒想到卻雙雙自撞，各自撞上護欄及消防栓，而猛烈撞擊，造成消防栓斷裂，現場噴出3、4公尺高水柱，賓士車副駕駛乘客頭部重創送醫不治。

經查，賓士駕駛酒測值達0.49毫克，而機車騎士則無照駕駛，警方後續將針對交通違規及酒駕行為依法移送並製單舉發。

▲騎士摔落路旁水溝受傷送醫 。（圖／記者陳崑福翻攝）



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