跟騎士互看不爽！桃園男墾丁酒駕賓士狂追失控自撞　副駕友重傷慘死

記者陳崑福、陳韻如／屏東報導

桃園一名25歲男子開著賓士車與3名友人利用跨年連假南下墾丁玩，卻在路上與17歲機車騎士發生行車糾紛，雙方展開激烈追逐，但卻雙雙失控自撞，賓士車撞斷路旁消防栓，機車則是撞上護欄，造成賓士副駕乘客頭部重創身亡。初步調查，賓士駕駛酒測值0.49毫克。而機車騎士則無照駕駛，警方後續將針對交通違規及酒駕行為依法移送及掣單舉發。

▲賓士失控撞斷消防栓，現場噴出3、4公尺高水柱。（圖／記者陳崑福翻攝）

這起事故發生在今天凌晨1時30分，一輛機車自撞護欄，騎士摔落路旁水溝受傷送醫，而另一部賓士車則自撞消防栓，導致駕駛頭部、四肢受傷，副駕乘客則頭部重傷，緊急送醫後仍搶救不治。

▲猛烈撞擊導致賓士車幾乎爛毀。（圖／記者陳崑福翻攝）

警方表示，事故是因機車騎士與賓士駕駛發生爭執鬥毆，雙方在街頭展開競逐，未料卻雙雙失控，各自撞上護欄及消防栓，而猛烈撞擊，造成消防栓斷裂，現場噴出3、4公尺高水柱，賓士車副駕駛乘客頭部重創送醫不治。

初步調查，賓士車上共四人，利用跨年連假從桃園南下墾丁玩，卻在墾丁與也利用連假出遊的騎士互看不順眼，雙方在路上展開追逐嗆聲，期間因差點擦撞，才分別失控撞消防栓和護欄，造成1人死亡。

經查，賓士駕駛酒測值達0.49毫克，而機車騎士則無照駕駛，警方後續將針對交通違規及酒駕行為依法移送及掣單舉發。