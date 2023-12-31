　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

公親變事主！朋友行車糾紛他幫出頭　見警心虛想溜原來身上藏毒

▲▼鼓山毒品 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲員警攔阻陳男的車離開。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名陳姓男子（34歲）因朋友的車與小貨車發生碰撞，雙方起了口角糾紛，他也加入戰局「聲援」，不料警方獲報到場處理車禍，陳男見警車一到，心虛的馬上想開車離開，異常的舉動引起員警注意，將他攔下盤查，果然在他車上搜出毒品，當場逮捕送辦。

▲▼鼓山毒品 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲員警查獲陳男攜帶毒品。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

旗津分駐所所長楊俊豪、警員曾識洋、王鴻堯，29日上午10時許獲報，旗津區風車公園有一起車禍糾紛，3人到場後，發現是一台小貨車因為倒車，不慎擦撞了一台進口轎車，雙方為了誰對誰錯起了口角爭執。

而原本與進口轎車一起出遊的陳姓男子原本也加入戰局，聲援朋友，但當員警到達時，陳男卻心虛的示意女友和另一名友人開車準備離開現場，支援警方見狀直覺「有貓膩」，即喝令陳嫌女友停車「打P檔！」，3人才停車並接受警方盤查。

▲▼鼓山毒品 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲員警查獲陳男攜帶毒品。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

盤查過程中，陳嫌不僅言詞閃爍，眼尾餘光也頻頻望向自己的愛車，在警方詢問陳男有無攜帶違禁品時，陳嫌見現場多名優勢警力下已插翅難逃，遂主動將車上毒品交付予警方並束手就擒，陳男共交出10顆毒品（含袋總重11.05公克）初步檢驗結果為3級毒品卡西硐呈陽性反應，警方還另查獲Ｋ他命殘渣袋。

警方將陳男帶回警局偵訊後，依毒品罪嫌移送高雄地檢署偵辦，此外，待尿液鑑驗結果出爐，若有毒品陽性反應，再依違反公共危險罪嫌函送地檢署偵辦。

ET快訊
台大名醫強吻藥廠女助理！　拿百萬和解不成遭判刑
墾丁大街15人大亂鬥！瘋狂砸賓士　追撞1人慘死
為國三生默哀！　網友號召1／6立法院快閃
李帝勳《模範計程車2》奪大賞「獻給李善均」被罵翻！　網：好諷
睽違10年！「黃色小鴨」重磅回歸高雄
快訊／YTR瘋女人Apple結婚了！　甜嫁交往1年男友
施明德傳病危急需輸血！　最新病況曝
31歲工程師為救兒雙雙溺斃！　阿公悲赴殯儀館

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

強吻藥廠女助理！台大醫辯 「愛的抱抱」　拿百萬和解不成遭判刑

一句「看三小」引爆！15人墾丁大街亂鬥　賓士、機車競逐釀1死

公親變事主！朋友行車糾紛他幫出頭　見警心虛想溜原來身上藏毒

年終不平靜！羅東鬧區民宅竄起火濃煙　婦人一度受困3樓陽台

工程師為救兒雙雙溺斃魚池　阿公悲赴殯儀館看孫：兒子很孝順

山老鼠年終蠢動！竊市價17萬紅檜漂流木遭逮　車上還有安毒

彩妝櫃哥誆「衝業績」、騙女同事幫斗內　6人遭詐161萬怒告

新竹2男超商前趴臥交疊　騎士直擊活春宮傻眼！警方帶回偵辦

挨撞老婦搶救3天不治！宣傳車肇禍　花蓮立委候選人停止競選活動

跟騎士互看不爽！桃園男墾丁酒駕賓士狂追失控自撞　副駕友重傷慘死

苗栗父子溺水不治...妻哭斷腸　業者難過：非開放時間去釣魚

高雄跨年紙板海搶佔位！　竟詛咒「亂移單身一輩子」

被擠出車廂...不慎跌下鐵軌　印度媽趴火車軌「肉身護子」

2機車擦撞...男騎士欲報警！　女暴怒當街持鐵棍砸車打人

ELLA合體言承旭「身邊最紅的朋友」　13年後再合作...他依舊會放電

被關進冷凍庫如何自救？　尋找「綠色裝置」用力砸它

吳慷仁讀唇語「握拳忍氣」無聲吶喊：啊～　和陳澤耀拿雞蛋砸鄧金煌..愛的反轉

彭于晏聽女粉告白「嚇到跌坐」XD　他「我還單身」反撩：為什麼有男友

厄瓜多少年裝炸彈「30秒引爆」　當場炸斷手腳慘亡

2大胃王開箱鐵板燒全品項！　嗑光排餐＋免費狂續40盤菜

強吻藥廠女助理！台大醫辯 「愛的抱抱」　拿百萬和解不成遭判刑

一句「看三小」引爆！15人墾丁大街亂鬥　賓士、機車競逐釀1死

公親變事主！朋友行車糾紛他幫出頭　見警心虛想溜原來身上藏毒

年終不平靜！羅東鬧區民宅竄起火濃煙　婦人一度受困3樓陽台

工程師為救兒雙雙溺斃魚池　阿公悲赴殯儀館看孫：兒子很孝順

山老鼠年終蠢動！竊市價17萬紅檜漂流木遭逮　車上還有安毒

彩妝櫃哥誆「衝業績」、騙女同事幫斗內　6人遭詐161萬怒告

新竹2男超商前趴臥交疊　騎士直擊活春宮傻眼！警方帶回偵辦

挨撞老婦搶救3天不治！宣傳車肇禍　花蓮立委候選人停止競選活動

跟騎士互看不爽！桃園男墾丁酒駕賓士狂追失控自撞　副駕友重傷慘死

新年通通漲價了！佳德鳳梨酥「每顆貴1元」　小潘蛋黃酥調漲1顆40元

花蓮南區橋樑脫胎換骨！玉長大橋5.2億復建動土　2025年底完工

38歲C羅59場狂進54球！　預約2023年度世界最佳射手

強吻藥廠女助理！台大醫辯 「愛的抱抱」　拿百萬和解不成遭判刑

17歲陸交換生疑在美遭綁架　父母收勒索信「看到兒子照片」慌了

跨年完就脫單！「5星座」桃花開了　將掀起愛情高潮

GD驗證事必歸正「律師團笑著解散」　韓網應援：謝謝你撐下去

一句「看三小」引爆！15人墾丁大街亂鬥　賓士、機車競逐釀1死

心愛外套被打洞！牙醫媽養4貓只能「量齒距追兇」　結果讓她傻眼

為國三生默哀！　網友號召1／6立法院快閃活動「別讓悲劇重演」

差點成佳餚！車騎一半猛虎竄出　催油門崩潰逃25秒 網歪：車哪牌？

社會熱門新聞

快訊／恆春汽機車行糾競逐自撞　男重傷不治

「交往3年女友」真面目曝光　工程師貸款百萬崩潰

每天喊「寶貝」的女友竟是黑道大哥　工程師哭了

割頸乾妹嗆告網友　沈富雄：妳有種來找我

新北國中生「帶槍到校」下課射黑板！校方火速沒收　通知家長到校

少觀所2個月難教化　割頸國中生判刑後送明陽中學

露營區父子溺斃！　妻悲喚2歲兒：他們在找你

挨撞老婦搶救不治！宣傳車肇禍　立委候選人停止競選活動

他與高中妹發生1次性關係　賠不出100萬恐坐牢

運將撿屍爛醉正妹　拉下內褲驚見「多一根」

即／父子溺水亡！露營業者無限期停業

80歲嬤喪子走不出！警扮孝子每月給3千

即／南投機車擦撞火車　男子慘死

面交全台唯一千萬名錶　他壓店員搶錶

更多熱門

相關新聞

跟騎士互看不爽！他酒駕賓士狂追釀自撞　副駕友慘死

跟騎士互看不爽！他酒駕賓士狂追釀自撞　副駕友慘死

桃園一名25歲男子開著賓士車與3名友人利用跨年連假南下墾丁玩，卻在路上與17歲機車騎士發生行車糾紛，雙方展開激烈追逐，但卻雙雙失控自撞，賓士車撞斷路旁消防栓，機車則是撞上護欄，造成賓士副駕乘客頭部重創身亡。初步調查，賓士駕駛酒測值0.49毫克。而機車騎士則無照駕駛，警方後續將針對交通違規及酒駕行為依法移送及製單舉發。

快訊／恆春汽機車行糾競逐自撞　男重傷不治

快訊／恆春汽機車行糾競逐自撞　男重傷不治

男遭女騎士當街鐵棍暴打　原因曝光超傻眼

男遭女騎士當街鐵棍暴打　原因曝光超傻眼

尾隨逼停重機　駕駛下車持球棒恐嚇

尾隨逼停重機　駕駛下車持球棒恐嚇

「搖頭擺尾」驚險片！雲林轎車逆向一路蛇行

「搖頭擺尾」驚險片！雲林轎車逆向一路蛇行

關鍵字：

行車糾紛幫出頭警到場心虛想溜貓膩

讀者迴響

熱門新聞

快訊／恆春汽機車行糾競逐自撞　男重傷不治

「交往3年女友」真面目曝光　工程師貸款百萬崩潰

每天喊「寶貝」的女友竟是黑道大哥　工程師哭了

割頸乾妹嗆告網友　沈富雄：妳有種來找我

女模杜顏嘉截肢！停更2個月現身…左手沒了

新北國中生「帶槍到校」下課射黑板！校方火速沒收　通知家長到校

少觀所2個月難教化　割頸國中生判刑後送明陽中學

露營區父子溺斃！　妻悲喚2歲兒：他們在找你

割頸案　學生聯絡簿留心得：有多大的仇恨？

國二男「手遭螺絲刀貫穿」墜亡 萬人暴怒上街

明年徵9127名一年兵　薪水曝光「撐過入伍訓每月至少2萬6307元」

挨撞老婦搶救不治！宣傳車肇禍　立委候選人停止競選活動

外國實況主找台女一夜情！被爆「曾與性病女無套性交」

博恩給外送員小費被質疑業配　前員工吐內幕

一家8口住飯店231天　日花4千房費掀熱議

更多

最夯影音

更多
苗栗父子溺水不治...妻哭斷腸　業者難過：非開放時間去釣魚

苗栗父子溺水不治...妻哭斷腸　業者難過：非開放時間去釣魚
高雄跨年紙板海搶佔位！　竟詛咒「亂移單身一輩子」

高雄跨年紙板海搶佔位！　竟詛咒「亂移單身一輩子」

被擠出車廂...不慎跌下鐵軌　印度媽趴火車軌「肉身護子」

被擠出車廂...不慎跌下鐵軌　印度媽趴火車軌「肉身護子」

2機車擦撞...男騎士欲報警！　女暴怒當街持鐵棍砸車打人

2機車擦撞...男騎士欲報警！　女暴怒當街持鐵棍砸車打人

ELLA合體言承旭「身邊最紅的朋友」　13年後再合作...他依舊會放電

ELLA合體言承旭「身邊最紅的朋友」　13年後再合作...他依舊會放電

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

來Google News追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面