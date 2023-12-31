公親變事主！朋友行車糾紛他幫出頭　見警心虛想溜原來身上藏毒

▲員警攔阻陳男的車離開。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名陳姓男子（34歲）因朋友的車與小貨車發生碰撞，雙方起了口角糾紛，他也加入戰局「聲援」，不料警方獲報到場處理車禍，陳男見警車一到，心虛的馬上想開車離開，異常的舉動引起員警注意，將他攔下盤查，果然在他車上搜出毒品，當場逮捕送辦。

▲員警查獲陳男攜帶毒品。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

旗津分駐所所長楊俊豪、警員曾識洋、王鴻堯，29日上午10時許獲報，旗津區風車公園有一起車禍糾紛，3人到場後，發現是一台小貨車因為倒車，不慎擦撞了一台進口轎車，雙方為了誰對誰錯起了口角爭執。

而原本與進口轎車一起出遊的陳姓男子原本也加入戰局，聲援朋友，但當員警到達時，陳男卻心虛的示意女友和另一名友人開車準備離開現場，支援警方見狀直覺「有貓膩」，即喝令陳嫌女友停車「打P檔！」，3人才停車並接受警方盤查。

▲員警查獲陳男攜帶毒品。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

盤查過程中，陳嫌不僅言詞閃爍，眼尾餘光也頻頻望向自己的愛車，在警方詢問陳男有無攜帶違禁品時，陳嫌見現場多名優勢警力下已插翅難逃，遂主動將車上毒品交付予警方並束手就擒，陳男共交出10顆毒品（含袋總重11.05公克）初步檢驗結果為3級毒品卡西硐呈陽性反應，警方還另查獲Ｋ他命殘渣袋。

警方將陳男帶回警局偵訊後，依毒品罪嫌移送高雄地檢署偵辦，此外，待尿液鑑驗結果出爐，若有毒品陽性反應，再依違反公共危險罪嫌函送地檢署偵辦。