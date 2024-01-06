柯文哲理解韓國瑜挺侯康有壓力　再嗆侯友宜「操作棄保還講一堆」

▲柯文哲台中車掃第二天，合體蔡壁如。（圖／民眾黨提供）



記者陳家祥／台中報導

2024年總統大選進入最後階段，三組候選人陣營積極爭取選民支持，特別是藍白兩大在野黨的互動仍是關注焦點。前高雄市長韓國瑜昨在台南造勢場喊話韓粉集中支持侯康配，強調「沒有總統柯文哲、立法院長韓國瑜這種可能」。對此，民眾黨候選人柯文哲6日受訪說，知道他有他的壓力，大家理解就好；另外，他也酸侯，明明就在操作棄保，還講一大堆。

針對韓國瑜號召支持者歸隊，喊出「沒有總統柯文哲、立法院長韓國瑜」這種事，要把選票集中給侯康，柯文哲說，「不管我還是蔡壁如，跟韓國瑜都是朋友，我們也知道他有他的壓力，大家理解就好」。

記者追問，會不會怕韓國瑜把韓粉號召回去？柯文哲說，其實這場選舉，板塊大概就三個，到這裡差不多每個投票人的想法都固定了，剩下只有少數還在中間游離，這些可以爭取的，其他板塊大部分都決定了。

至於國民黨總統候選人侯友宜又喊話，強調柯文哲是很好人才、未來組閣很好人選，還說不會操作棄柯保侯？柯文哲直接反酸，「他講這句話就是在操作啊」；柯說，人家說正直誠信，侯明明就在操作棄保，講一大堆，「我跟你講，這是公開場合，我也不想去講，人家說不要口出惡言，就這樣」。