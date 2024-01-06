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離開30年重返　趙少康「比年輕人還早不滿」：國民黨不等於我

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨副總統候選人趙少康5日前往高雄科技大學演講，有學生提問，年輕人普遍不挺國民黨，是否有辦法改善這樣的狀況。趙少康回答，「年輕人對國民黨印象不太好，這跟我有什麼關係」，他離開國民黨30年，比年輕人還早對國民黨感到不滿，之所以回來，就是希望能好好改造、改革國民黨，「大家可以對國民黨不滿，不要對我不滿，這是兩回事。」

趙少康。（圖／翻攝自Facebook／趙少康）

▲趙少康表明自己重返國民黨，就是為了改造、改革。（圖／翻攝自Facebook／趙少康）

該名學生在提問環節中表示，年輕人族群普遍不挺國民黨，趙少康是否有辦法說服年輕人，改變這樣的狀況？對此，趙少康表示，「年輕人對國民黨印象不太好，這跟我有什麼關係」，他離開國民黨30年，比年輕人還早對國民黨感到不滿，2021年重返國民黨是為了選黨主席，結果因為資格不夠，恢復黨籍未滿1年不能選，「我本來回來就是要選黨主席，要改革國民黨。」

趙少康強調，「大家可以對國民黨不滿，不要對我不滿，這是兩回事，我不等於國民黨，國民黨不等於我」，國民黨總統候選人侯友宜也一樣，侯不是國民黨性質那麼強的人，因為侯是行政官，必須中立，現在年輕人對國民黨不滿，不要怪到侯跟他身上，「我們也不見得滿（意）啊」。

此外，還有學生提問，若藍營勝選，要如何調整矯正學校的教學模式、是否修改少年事件處理法，以防割頸案這樣的憾事再度發生；也有香港僑生關心，假如侯趙當選，是否會調整香港移民政策。

趙少康表示，這是一個整體制度的問題，少年事件處理法說18歲以下叫少年，這個年齡到底對不對，16歲到18歲中間是否應該要有另外一個年齡稱呼，這個需要專家討論，而少年事件處理法規定14歲以下有豁免權，韓國是調到12歲以下，台灣要不要調整，也是需要探討的問題。

移民問題的部分，趙少康說，台灣人本來就越來越少，香港有很多非常厲害的專業人才，如果香港人喜歡、嚮往台灣，他覺得應該開放移民，「我不懂為何不開放還加嚴，如果我們執政，香港一定會大幅開放。」

另外，有一名助理教授提問，若侯趙當選，是否能舉辦美中台三方高峰會，居中協調美中關係？趙少康提到，美中台能不能在一起開會，台灣當然希望，中國搞不好不要，因為中國自認跟美國是外部、敵我關係，跟台灣則是內部矛盾問題。

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