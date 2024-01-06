《經濟學人》曝2024總統選舉兩岸關係　學者：認證侯友宜不會賣台

▲賴清德、侯友宜、柯文哲。（圖／翻攝自YouTube／公視新聞）



記者詹宜庭／台北報導

世新大學傳播博士學程教授游梓翔6日指出，《經濟學人》1月4日發布標題為《對中國，台灣選舉是逼近的危機》的文章，不僅認證這場選舉就是「戰爭與和平的選擇」，也認證「國民黨總統候選人侯友宜不會賣台」，更認證如果是民進黨總統候選人賴清德當選，非綠又沒拿到立院多數的話，大陸就只剩戰爭選項。

游梓翔今日在臉書發文表示，兩年多前，《經濟學人》用封面把台灣放在作戰雷達中間，左右滿布中國大陸和美國的艦隊，台灣被封為「地表最危險的地方」，「戰爭與和平的選擇」會流行起來，《經濟學人》有一定貢獻。

游梓翔指出，《經濟學人》1月4日發布標題為《對中國，台灣選舉是逼近的危機》的文章，不僅認證這場選舉就是「戰爭與和平的選擇」，也認證「侯友宜不會賣台」，這場選舉的結果對中國大陸而言，將釐清台灣問題是否仍有政治解決可能，或是只剩動武這條路，而台海和平過去靠三件事：美國嚇阻中國大陸動武、中國大陸嚇阻台灣宣布獨立，還有大陸當局也必須讓大陸民眾相信，和平統一是可能的。

游梓翔表示，文章內容也提及，若賴清德當選，和平統一前景將受重大質疑，為向大陸民眾展現決心，大陸對台可能採取更多武力或經濟壓迫手段，例如無人機飛越台灣、海警盤查船隻，還有ECFA全面中止。

此外，游梓翔說，《經濟學人》也分析，賴清德並非穩贏，若侯友宜當選，和平統一前景可能不會讓中國大陸太愉快，因為今日的國民黨不可能給習近平十年前一樣的讓步，國民黨和民眾黨相當可能會在立院拿到多數，因此即使賴清德當選，在立院節制下，中國大陸仍可能認為並非只剩戰爭這個選項。

游梓翔強調，《經濟學人》這篇文章等於是在認證「侯友宜不會賣台」，並且認證如果是賴當選，非綠又沒拿到立院多數的話，大陸就只剩戰爭選項。這可不是「大陸介選」而是《經濟學人》，還有更清楚的結論嗎？台灣這輛車換上賴清德賴駕駛，就是「在戰爭的路上」。