馬治薇涉收中國資金遭收押　柯文哲：台灣自主還是擺在兩岸和平前

▲柯文哲台中車掃第二天，合體蔡壁如。（圖／民眾黨提供）



記者陳家祥／台中報導

爭取民眾黨提名未果、後來以無黨籍身份參選桃園市的立委候選人馬治薇，日前才和民眾黨總統候選人柯文哲同框拜票，但5日就因涉嫌接受中方虛擬貨幣資助百萬元，被桃園地院裁定收押禁見。對此，柯文哲說，當時查下來就發現跟中國關係太密切，民眾黨在提名候選人過程中還是要具有「台灣自主、兩岸和平」，台灣自主還是擺在前面，所以後來投票沒過。

柯文哲說，一開始馬治薇有來申請要參選立委，後來在中央委員會投票時候就沒過，「相信眾人智慧超越個人智慧，因為當時給每個中央委員表達意見，查下來就是說跟中國關係太密切」。

「投票沒過後，我們也沒有什麼叫報備參選，馬治薇這次就自己參選。」柯文哲表示，民眾黨現在也沒有一個法令說要怎麼處理這個問題，所以她就自己去參選，這次突然問題跑出來也還在查是怎麼回事，「我們現在也不曉得到底是何原因，因為明白講，她應該也是很小咖，怎麼會去...，我還不曉得發生什麼事」。

媒體追問，當初柯在提名時一度力保馬治薇，前幾天還幫她站台，會不會怕影響選情？柯文哲說，當時投票後還問她怎麼沒過，「因為老實講，我們不可能去知道每個人地方背景什麼，所以我為什麼主張一個政黨或一個團體不要變成一言堂，讓每個人可以充分表達意見，通常這是最安全」。

柯文哲表示，當時我還問說為什麼大家反對，當然就各自表述，既然投票了，還是要遵守投票規則，就沒提名馬治薇。

至於同台一事，是否會擔心被抹紅？柯文哲說，跑行程人家要站在你旁邊，「哇，這個就太困難，什麼樣的人都可能跑到你旁邊站」，不過還好，因為既然當時沒有提名她，那天是公開行程，人家故意要站你旁邊來也很難避免，除非你事先說他是有安全疑慮 分子，才有辦法叫國安單位擋掉，不然要站在旁邊也沒辦法。