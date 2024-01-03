外媒︰中共出版局長被免職　疑與「限制網遊課金」引民怨有關

▲中宣部出版局局長馮士新。（圖／翻攝人民網）



記者蔡紹堅／綜合報導

《路透社》2日報導，中共中央宣傳部出版局局長馮士新上周已被免職，原因疑似與國家新聞出版署先前公布的網路遊戲新規引發巨大爭議，並導致騰訊等遊戲公司的股價全線崩跌有關。

報導提到，5名消息人士透露，出版局負責監督國家新聞出版署（NPPA），而新聞出版數則負責監管大陸龐大的電玩產業。

消息人士指出，馮士新的免職，與國家新聞出版署上個月公布的「網絡遊戲管理辦法（草案徵求意見稿）」有關，意見稿擬對網路遊戲設置課金上限，並取消首儲獎勵、每日登入獎勵等機制。

▼大陸官方近年加強了針對網路遊戲的監管措施。（圖／CFP）



意見稿公布之後，隨即導致騰訊、網易等遊戲公司的股價全線崩跌，A股遊戲板塊當天甚至有超過10支遊戲股跌停。

報導提到，馮士新曾代表大陸官方出席活動，提及政府監管遊戲產業的「努力」，包含遊戲審批及玩家實名驗證等。

分析師認為，大陸官方對遊戲產業的監管方向，再次引起了投資者的擔憂，尤其官方先前才宣布要大力支持民營經濟、民營企業的發展。

不過，在意見稿引起大量討論之後，大陸國家公共政策管理局發出了聲明，強調會透過「認真研究」公眾意見來改進規則。