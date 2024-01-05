韓媒證實「台親中立委」潛艦洩密　綠批藍「瞎挺」：馬文君還有臉參選

▲民進黨團召開「『國際認證：親中立委』馬文君洩密賣台！」記者會。（圖／記者陳煥丞攝，下同）



記者杜冠霖／台北報導

韓媒報導，韓商大宇造船海洋公司前員工將內部技術外流，應用於台灣國造潛艦「海鯤號」，且設計圖外流是透過台灣親中傾向立委舉報得知。民進黨立院黨團5日痛批，韓國媒體寫得很清楚「親北京立委」，洩密給第三國的事件甚至被國際認證，面對中共阻擾台灣發展國防，我國用各種方法想要突圍時，這位親北京立委一路阻饒，就國家利益來說，馬文君行為非常可惡，這樣的立委還有臉參選。

據韓國警方表示，韓商大宇造船海洋公司前員工涉嫌將內部技術外流，應用於台灣首艘國造潛艦「海鯤號」上，該文也引述韓國防衛事業廳說法表示，未曾許可向台輸出潛艦相關技術。「韓國經濟新聞」則引述相關人士說法報導，法院去年對B社的判決未能證實涉及技術流出，這次調查進一步確認設計圖流出等嫌疑，設計圖外流是透過台灣親中傾向的立法委員舉報得知。

民進黨立委洪申翰表示，韓國媒體認證，台灣親中立委洩密，通報韓國駐台代表處潛艦藍圖，幾個月前大家揭露馬文君在國防外交委員會眾多行為，包含不簽保密切結、使用PHS手機對外聯繫，種種狀況指證歷歷，但馬文君卻無法清楚說明，為何要做這種對台灣國家利益有傷的事情，洩密給第三國的事件甚至被國際認證，韓國媒體寫得很清楚親中、親北京立委。

洪申翰指出，台灣要進行國防技術合作發展，都受到中共打壓、面對中共壓力，眾所皆知，面對中共阻擾台灣國防技術合作時，但台灣用各種方法想要突圍時，馬文君這位親北京立委一路阻饒，就國家利益來說，馬文君行為非常可惡，北京就是要阻擾國際專業者協助台灣、提高軍力，馬文君種種行為恰恰吻合北京企圖跟需要，這也是國際媒體把馬文君冠上親北京立委稱號。

洪申翰直言，中共在外打壓合作夥伴，馬文君在內部透過爆料、預算刪減跟中共裡應外合，若台灣希望深化國防、發展國防技術，當然要下架馬文君這種立委，但國民黨全黨力挺，包含侯友宜、韓國瑜、朱立倫跟趙少康，對馬文君這種出賣國家利益行為不置一詞甚至大力輔選。侯友宜說要提高台灣軍力發展，就是嘴巴說一套、身體很誠實，用「瞎挺馬文君」傷害國家利益。

洪申翰也踢爆，馬文君過去曾提案刪除潛艦全數75億預算、一毛不剩，這是合理預算監督？若非民進黨佔多數，最後表決時這筆預算就會被國民黨刪除、一毛不剩，就看不到國艦國造計畫了，拜託國民黨跟馬文君，不要再說刪減預算是合理監督，就單純是潛艦預算破壞者。馬文君2022年再透過洩密方式破壞潛艦國造，讓國際專業者不敢再幫助台灣，這樣的立委還有臉參選。