陸空飄氣球又越界　國台辦：「炒作威脅」是民進黨慣用伎倆

▲ 大陸國台辦發言人陳斌華 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

我國防部今（4日）昨偵獲3枚中共空飄氣球逾越「海峽中線」，其中1枚顆入台灣中部上空後消失，引起台灣高度警戒。對此，大陸國台辦發言人陳斌華稍早回應，不存在「海峽中線」，民進黨只是利用選舉，炒作大陸威脅，煽動兩岸對立。

陳斌華指出，大陸和台灣同屬一個中國，根本不存在「海峽中線」。臨近選舉，炒作「大陸威脅」、煽動兩岸對立對抗，是民進黨的慣用伎倆。

我國防部今上午指出，昨日1507、1608及1751時偵獲空飄氣球各1枚，逾越海峽中線，分別現蹤於馬公西方約48浬、新竹西北方約45浬及馬公西方約44浬，高度約3萬6000呎、2萬4000呎及1萬5000呎，續向東北飄行，並於昨日1706、1740及1916時消失。

以飛行路徑示意圖來看，本次3顆中共空飄氣球，其中有一顆在中央山脈上空消失；根據國軍公開資料，此為第5顆飛越台灣本土上空的中共空飄氣球，先前是2日一顆、3日則有3顆有此飛行軌跡。

目前台灣大選倒數計時，近期我方多次偵查到中共空飄氣球，我國防部也表示持續在選舉期間將保持高度警覺，嚴密掌握大陸解放軍動態與應對。

關於疑似有解放軍空飄氣球過海峽中線，大陸國防部發言人吳謙指出，民進黨炒作大陸「介選」是慣用的選舉套路，意圖挑動對抗，妄圖騙取選票。

吳謙說，「這套老把戲已經被越來越多的台灣民眾所識破。」並且刻意強調，「台灣是中國的一部分，根本不存在什麼海峽中線。」