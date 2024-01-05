韓媒證實「台親中立委舉報海鯤號用韓技術」　綠批叛國：全台都知是誰

▲海鯤號。（圖／記者蘇晏男攝）



記者杜冠霖／台北報導

韓媒報導，據韓國警方表示，韓商大宇造船海洋公司前員工涉嫌將內部技術外流，應用於台灣國造潛艦「海鯤號」，調查進一步確認設計圖流出等嫌疑，設計圖外流是透過台灣親中傾向立委舉報得知。民進黨立委王定宇4日表示，這是韓國官方首次證實，這位親中立委是誰台灣民眾都知道，各國即便願意冒著被中共經濟制裁風險協助台灣，還要擔心會不會被親中立委出賣、提高風險，這是紮紮實實叛國。

據韓國警方表示，韓商大宇造船海洋公司前員工涉嫌將內部技術外流，應用於台灣首艘國造潛艦「海鯤號」上，該文也引述韓國防衛事業廳說法表示，未曾許可向台輸出潛艦相關技術。「韓國經濟新聞」則引述相關人士說法報導，法院去年對B社的判決未能證實涉及技術流出，這次調查進一步確認設計圖流出等嫌疑，設計圖外流是透過台灣親中傾向的立法委員舉報得知。

王定宇認為，這是韓國官方跟主流媒體首次證實，在台灣的親中立委揭露潛艦相關，害了幫助台灣的韓國業者被偵辦，至於這位親中立委是誰，台灣民眾都知道、呼之欲出，這件事情影響重大，台灣跟世界各國合作發展潛艦，是基於默契跟保密協定，都冒著萬一被中共知道，會付出慘痛經濟制裁代價，但為了台灣冒這個風險。

王定宇直言，沒想到台灣立法院會有親中共立委揭露消息，讓韓國檢察院必須偵辦，台灣未來重獲後續潛艦製造過程、或需要其他先進武器各國協助的時候，會面臨更大困難。

王定宇解釋，各國即便願意冒著被中共經濟制裁風險，還要多評估一件事，親中人士擔任國會議員、位居要津，會不會把冒的風險升高、是否要繼續冒風險？對台灣國防發展跟潛艦國造升高更多不安因子，這是紮紮實實叛國、背叛中華民國國家安全。

王定宇指出，高檢署已經在偵辦中，應該儘速把這位立委查辦出來、繩之以法，讓國人跟國際盟友安心，否則對台灣發展武器有更大困難，唯一得利的只有中共；中共想方設法破壞台灣跟世界各國合作，在台親中立委做這樣的事情就是幫中共大忙、傷害台灣。

王定宇表示，大選將近，台灣民眾要思考，當選票投給親中政黨跟立委後，付出代價的不分藍綠白，而是2350萬人的安全，政黨之間競爭沒有關係，但出賣中華民國國家安全，投票給他們等於出賣自己跟孩子的未來。