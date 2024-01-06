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大選前中共氣球頻繁飛越　紐時：台灣民眾普遍平靜、漠不關心

▲▼ 美國4日擊落中國間諜氣球。圖為擊落前。（圖／路透）

▲中共空飄氣球今年第4度飛越台灣上空。（示意圖，與本文無關／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

國防部自1日起已連續5天偵獲中共空飄氣球逾越海峽中線，並4度飛越台灣上空，部分氣球軌跡離軍事基地不遠。美國《紐約時報》4日報導指出，這些氣球似乎是中國在台灣總統大選前，蓄意向選民們發出模稜兩可的警告，而台灣民眾已經習慣了中國的軍事飛行，對氣球出現的消息普遍反應平靜，甚至漠不關心。

▲▼國防部公布2024年01月05日共軍進入台海周邊空域活動示意圖。（圖／國防部提供）

▲國防部6日公布的共機及中共空飄氣球飛行軌跡示意圖，其中一枚氣球飛越台灣上空。（圖／國防部提供）

根據《紐時》報導，從台灣國防部公布的每日軍事動態可知，自上月以來就偶有中共氣球飄至台海，近期更是數量激增，雖然最近的氣球大多避開台灣海岸線，但1日有一枚飛越台灣，2日有3枚飛越台灣，其中2枚飛到東部臨太平洋水域上空，3日有一枚飛越台灣。另外6日公布的最新軌跡圖也發現一枚飛越台灣。

國防部報告還顯示，部分氣球軌跡距離軍事基地不遠，2日發現的4枚氣球中，有3枚最早是在台中清泉崗空軍基地附近200至300公里處的空域發現。《紐時》指出，台灣國防部上月曾說，這些氣球似乎是為了收集大氣數據，但拒絕透露本周偵獲的氣球詳細資訊。

▲▼國防部3日公布的共機及中共空飄氣球飛行軌跡示意圖。（圖／國防部提供）

▲1月2日有3枚中共空飄氣球飛越台灣上空。（圖／國防部提供）

《紐時》稱，台灣民眾已經習慣了中國在台灣周邊的軍事飛行，對於空飄氣球普遍反應平靜，甚至漠不關心。但報導指出，放飛氣球仍可能是中國「灰色地帶」策略之一，可以就共軍實力對台灣做出警告，又不至於導致赤裸裸的對抗，而且時間點與台灣大選日期相當接近。

台北的國防安全研究院研究員柯永森就說，「它比較有類似威嚇的作用。剛好是在這一段時間比較敏感，我們台灣今年1月13號就選舉了。」他解釋，中國「可能是想降低（威懾），人家說它動不動就飛機、船以及其他的這些大型武器裝備來襲擾，所以它就改用氣球來進行某種比較低程度、低強度的威嚇和襲擾」。

美國華盛頓的軍事分析師本•劉易斯（Ben Lewis）說，放飛氣球也許是中國領導人發出的預警，若不滿意大選結果將有更激烈反應。他認為，不論是氣球飛越的次數或者時機，都意味著中國軍事活動升級，「別的不說，我仍認為這是一種警告，表明中華人民共和國對台灣大選的反應可能是無法預測的。」

►快訊／中共氣球四度飛越台灣　國防部：目的是以灰色地帶擾我民心

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