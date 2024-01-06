新北中和水岸廊道延伸　藤寮坑溝第2期工程即將完工

▲友善的行人通廊及景觀設施。（圖／新北市水利局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府水利局完成中和藤寮坑溝第一期（中正三橋至嘉慶橋段）排水水環境改善工程後，佳評如潮，如今第二期工程完工在即，水利局表示，屆時全長達1.5公里親近自然水域、通勤綠廊的休憩廣場，將成為居民散步、休憩及鳥禽、水生動物棲習的友善空間。

水利局長宋德仁表示，藤寮坑溝嘉慶橋至延吉橋段即將在2月初完成河川環境改善工程，整治改善了混凝土三面光渠道衍生的流況單調、不易親近問題，改造後的河域轉變成擁有綠意盎然、豐富植被的親近自然優質水域，去年底的生態環境調查，發現生物種類及數量都有所提升，依最新調查結果生物數量達到96種之多，包含可愛的斯氏繡眼（原名綠繡眼）、冬候鳥東方黃鶺鴒等， 更有二級保育類台灣冠八哥現蹤，昆蟲類則有善變蜻蜓及無尾鳳蝶等出沒。

▲施作範圍在藤寮坑溝嘉慶橋至延吉橋間。

宋德仁說，為延續整治的成果，向中央爭取到「全國水環境改善計畫」補助,總經費約8200萬（中央七成地方三成），推動二期水環境營造，改造範圍包含中和及土城區。有了前期施工及維管的經驗，並結合市府流域治理平台透過跨局處橫向整合資源，在河道生態環境營造部分，設置原木壩及擾流工構造，以達到渠內自然淤積及改變流況的目標，另增設深潭區，搭配塊石及石籠固形塑水深不同的水瀨及水潭，也串聯起第二期與第一期之水域完工成果，保持縱向水生動植物的場域完整性。

陸域環境營造部分，延續興闢行人通廊及相關景觀設施，將更新區內老舊棚架、植栽槽，予以優化行人空間，同時並新植抗污、誘蝶誘鳥的台灣原生種灌木，全長1.5公里親近自然水域、通勤綠廊的休憩廣場，將成為居民休憩與動植物棲息的友善空間。

▲藤寮坑溝二期工程提供動植物友善棲息空間。