超商獨家「3款草莓甜點」開吃！甜甜圈加了棉花糖　年輪蛋糕超香濃

▲7-11將在1月10日起開賣3款粉色系烘焙新品，此為「棉花糖草莓甜甜圈」。（圖／記者周姈姈攝，以下皆同）



記者周姈姈／台北報導

今年冬天，你吃了「莓」？就有超商將開賣3款粉色系烘焙新品，通通都是最甜蜜的草莓口味，其中，一定要吃限定「棉花糖草莓甜甜圈」，酸酸甜甜的草莓甜甜圈以迷你可愛的棉花糖點綴，口感超療癒，還有「草莓雙色半月年輪」，一次就能爽吃原味、草莓2種口味。

7-11將在1月10日起推出3款療癒烘焙新品，且都是小包裝方便攜帶、隨時想吃就吃，首推「草莓雙色半月年輪」（售價42元），厚切半月造型雙色年輪蛋糕，一次就能吃到原味、草莓雙重滋味，大大滿足口感與味蕾。

▲「草莓雙色半月年輪」原味年輪添加草莓醬，每一口都充滿草莓香。



▲限定300間7-11複合Mister Donut專櫃販售的「3重草莓波堤」，口感超豐富。



還有與Mister Donut共同合作開發的便利甜甜圈新品「棉花糖草莓甜甜圈」（售價39元），甜甜圈外層裹上香濃草莓巧克力，再以繽紛的迷你棉花糖點綴，可愛又美味，而「3重草莓波堤」（售價50元）只在300間7-11複合Mister Donut專櫃販售，將散發淡淡果香的草莓波堤裹上帶有嘎滋口感的草莓可可醬，最後以草莓果乾及優格線點綴，口感超有層次。

▲最新草莓手搖杯開喝了。（圖／料杯杯提供）

愛吃草莓的你也絕對不能錯過這款草莓手搖飲！人氣爆料系手搖飲「料杯杯」今年草莓季祭出全新「草莓粉雪」系列，一共打造2款草莓限定飲品，首推這杯「草莓泡泡」，選用新鮮草莓調製果醬搭配氣泡水，再加入QQ粉水晶、酸甜草莓凍增添口感，再來是「草莓奶吉」，滿杯的濃醇牛乳淋上新鮮草莓醬，還咬得到招牌手炒牛奶麻吉、Q彈白玉珍珠，每一口都超滿足，即日起於全門市開喝。